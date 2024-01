I PAHULJE U NAJAVI / Oblačno i kišovito pa opet iznadprosječno toplo! Stižu gotovo proljetne prilike uz južinu, no neće dugo potrajati

Kreće nova južina pred dubokom ciklonom sa sjeverozapada kontinenta. Ispred nje, topla fronta i osjetno topliji te vlagom bogatiji zrak, dok se onaj hladniji u naše predjele spušta u petak. Ujutro i prijepodne već oblačnije, osobito na zapadu zemlje. Bit će još povremeno slabe kiše, ali rjeđe na kopnu, gdje se još u ranim jutarnjim satima može mjestimice lediti u dodiru s hladnim tlom, nakratko u gorju ili oko Korduna i Banovine. Vjetrovitije na Jadranu uz umjereno do jako jugo. U drugom dijelu dana još oblačnije i kišovitije. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici moguća obilna količina oborine. Manje kiše u unutrašnjosti, dok u Slavoniji može ponegdje i ostati suho. Umjeren do jak jugozapadnjak na kopnu, a jako jugo i oštro na moru. Dakle, vjetrovitije, ali temperatura u porastu. U unutrašnjosti i u gorju od 7 do čak 12 °C, a duž obale i na otocima oko 15 °C.