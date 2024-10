Milanović se oglasio, optužio Plenkovića da želi postati diktator: 'Nije prepoznao najvažnije!'

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na svom Facebook profilu i optužio premijera plenkovića i njegovu 'kliku' da su pokušali staviti vojsku pod svoje, ali bezuspješno, a sada su krenuli i na SOA-u. U svojoj objavi tvrdi da će on to spriječiti. plenkovića je optućio da je željan svevlašća i da ne krije da će sve učiniti da sve da to ostvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nakon što su Andrej Plenković i njegova klika pokušali, bezuspješno, staviti Hrvatsku vojsku u svoju službu, nasrnuli su sada i na sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske. Kao u olovno doba hrvatske demokracije s kraja 90-ih - kada su sigurnosne službe korištene za progon novinara, za političke obračune s neistomišljenicima i za HDZ-ovske unutarstranačke borbe - Plenković je opet naumio staviti HDZ-ov stranački jaram na Sigurnosno-obavještajnu agenciju. Spriječio sam, dosad nezabilježen, pokušaj političke otmice načelnika GS OSRH kojega su Plenković i Anušić namjeravali pretvoriti u tumača i glasnogovornika svojih političkih interesa i nauma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spriječit ću jednako tako i političku otmicu SOA-e koju je Plenković počeo zloupotrebljavati, gazeći Ustav i zakone, isključivo za svoje i potrebe kampanje HDZ-ovog predsjedničkog kvazinestranačkog kandidata Dragana Primorca. Hrvatska sigurnosna služba uspješno je transformirana u profesionalnu, pouzdanu i demokratski nadziranu instituciju hrvatske države i iza sebe ostavila teret politizacije. Svojom zadnjom manipulacijom, tražeći od SOA-e da zaštiti HDZ od političkih suparnika, Plenković je uzurpirao SOA-u tretirajući je kao svoju špijunsku agenturu. To je ponižavanje i vrijeđanje SOA-e. Svoje diktatorsko nasilje Plenković je usmjerio prema jedinim preostalim institucijama hrvatske države koje ne kontrolira: prema Hrvatskoj vojsci i obavještajnoj službi.

Željan svevlašća i apsolutne kontrole države, Plenković više niti ne skriva kako će učiniti sve - gaziti Ustav i zakone, progoniti medije, trgovati utjecajem, lagati i manipulirati - kako bi do kraja zarobio hrvatsku državu. U toj opakoj i za Hrvatsku nikad opasnijoj raboti, Plenković je mene prepoznao i označio kao jedinu branu i smetnju za ostvarenje svoje diktature. Dobro je to prepoznao, ali ne prepoznaje Plenković najvažnije: moju čvrstu i nepokolebljivu namjeru da branim hrvatsku demokraciju, hrvatske državne interese i interese hrvatskih ljudi. Jedino i samo što me zanima je dobrobit Hrvatske i hrvatskih ljudi koji su me izabrali na dužnost Predsjednika Republike, jedino i samo njima sam dužan polagati račune. Za razliku od Plenkovića koji danas, kao i svih proteklih osam godina, svu svoju vlast duguje političkoj trgovini i dodvoravanju tuđim interesima", napisao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li se sloganom htjela nagurati Milanoviću i tko ju financira? 'Nemam tajkuna koji me vodi za ručicu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa