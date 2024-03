Premijer Andrej Plenković jučer je u velikom intervjuu s Damirom Gregoret za RTL Danas rekao da "nema pojma tko je AP" iz prepiske Gabrijele Žalac i Josipe Pleslić ex Rimac. Sada se predsjednik Zoran Milanović u videu na svom Facebook profilu osvrnuo na tu njegovu izjavu:

"Andrej Plenković kaže da ne zna tko je AP, ali zato mi svi znamo tko je AP - Andrej Plenković. Plenković je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj pod čijom je vlašću stvorena najgora koruptivna hobotnica u povijesti države. Nema ministarstva, državne tvrtke ili javne institucije u kojoj se nije kralo, pogodovalo ili barem varalo. Plenković je uzurpator koji je okupirao gotovo sve neovisne institucije naše države, a sada pod svaku cijenu želi okupirati DORH kako bi spriječio istrage protiv svojih ministara i najbližih suradnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baš zato je izabrao stranačkog dečka Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Plenković i sada, neuvjerljivo i nepošteno uvjerava hrvatske ljude da žive dobro, a osiromašio je umirovljenike kojima sada samo zbog izbora daje jednokratnu pomoć. Potjerao je mlade obitelji u inozemstvo jer je posla i novca bilo samo za HDZ-ovce i njihove prijatelje. Plenković je briselski poslušnik koji se nikad, ali baš nikad nije usudio suprotstaviti birokratima iz Bruxellesa, a za to je bilo prilike i potrebe. Nikada nije stvarno brinuo o interesima Hrvatske i hrvatskih ljudi nego samo o osobnim interesima i vlastitoj karijeri i probicima. Plenković je još puno toga lošeg i štetnog. Nema nikakve medijske i oglašivačke mašinerije koja ga može oprati od štete koju je u proteklih osam godina nanio Hrvatskoj. Hrvatski ljudi to znaju i samo oni na izborima to mogu promijeniti", poručio je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: 'Odgovornost za poruke isključivo vidim odgovornost na DORH-u i USKOK-u'

Tekst se nastavlja ispod oglasa