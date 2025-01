Kako smo došli do 'tvrde kohabitacije' i tko je prvi upotrijebio taj izraz?

"Što znači čestitati?", upitao se premijer Zoran Milanović kada je HDZ-ova Kolinda Grabar Kitarović pobijedila njegovog stranačkog kandidata Ivu Josipovića 2015. na izborima za predsjednika Republike Hrvatske.

Govoreći o odnosima s novoizabranom predsjednicom, Milanović je rekao: "Vlada vodi unutarnju i vanjsku politiku. Kohabitacija postoji u Francuskoj gdje predsjednik ima ogromne ovlasti."

Odgovarajući pak na pitanje, zbog čega nije čestitao Grabar Kitarović, već joj je samo zaželio dobrodošlicu, premijer je rekao:

"Nismo se čuli, što znači čestitati? To nije stvar kućnog odgoja, ja ga imam čak i previše i nekad idem glavom kroz vrata. Izrazio sam dobrodošlicu, ne budimo licemjerni. Tražiti od nekoga da čestita nekome. Prihvaćam njezinu pobjedu, ja sam moralist, ali da me netko tjera da čestitam nekome zbog čega nisam sretan, to je licemjerno", rekao je.

"Onaj koji je dosta frustiriran jer je izgubio izbore, a u svojoj edukaciji kod kuće očito nije dobio onu temeljnu i ključnu poruku, a to je da se pobjedniku treba čestitati."

Rečenica je ovo koju je početkom sada već davne davne 2017. godine izgovorio premijer Andrej Plenković, ali ne nakon što Milanović nije čestitao Grabar Kitarović, već dvije godine kasnije, nakon što je preuzeo vodstvo nad HDZ-om i na parlamentarnim izborima pobijedio dotadašnjeg premijera Zorana Milanovića.

Čestitka je izostala, a HDZ-ovoj pobjedi prethodili su tjedni kritika i niskih udaraca na relaciji Plenković - Milanović da bi se, porazom na parlamentarnim izborima, Milanović povukao iz politike.

Vratio se ipak u velikom stilu 2020., kada je na izborima pobijedio dotadašnju predsjednicu i kandidatkinju HDZ-a Kolindu Grabar Kitarović te postao novi hrvatski predsjednik.

"Čestitam Zoranu Milanoviću na osvojenom većinskom povjerenju birača, želim mu uspjeha u radu, surađivat ćemo sukladno ustavnim i zakonskim ovlastima", izjavio je nakon Milanovićeve pobjede premijer Plenković. Rekao je i da Milanoviću želi uspjeh u radu te da će njih dvojica "surađivati sukladno ustavu i zakonima".

"Bit će to tvrda kohabitacija u skladu sa Ustavom", rekao je premijer tada.

Novoizabrani predsjednik Milanović novinarima je pak potvrdio: "Nazvao me i Andrej Plenković i gospođa Grabar-Kitarović. Jučer sam odgovarao na poruke, razgovarao s ljudima u Europi, svijetu".

Rekao je tada kako će on i premijer "biti najbolji prijatelji koliko je to moguće" te najavio da će se uskoro sastati s Plenkovićem.

Na pitanje novinara da prokomentira najavljenu Plenkovićevu 'tvrdu kohabitaciju', Milanović je rekao: "Ne znam što znači ‘tvrda kohabitacija', treba pogledati u Ustav".

"No dobro, znat će", bio je kratak, ali znakovit odgovor Plenkovića, nakon što su mu novinari prenijeli da Milanović nije upućen u ovaj pojam.

Uslijedilo je pet godina u kojima smo dobili prilično jasnu sliku toga kako izgleda "tvrda kohabitacija" Banskih dvora i Pantovčaka.

Budući da kohabitacija općenito znači "zajednički život", a u političkom smislu koristi se za situacije kada izvršnu vlast u nekoj državi dijele pojedinci, grupe ili političke stranke koje predstavljaju tradicionalne suparnike tj. one koji su oštro ideološki, interesno ili na neki drugi način suprotstavljeni, jasno je da ovaj pojam sam po sebi sugerira određene trzavice i nesuglasice.

Podcrtati da je kohabitacija 'tvrda" vjerojatno cijelu priču dodatno naglašava. A možda se u idućih pet godina ipak nešto promijeni?

