Predsjednik Zoran Milanović pojavio se na presici SDP-a i poručio je da ide na izbore. Naglasio je da će okupit većinu za vladu nacionalnog spasa. Bit će kandidat za premijera.

Ustavni stručnjak Mato Palić, objasnio nam je što do sada zapravo znači.

"Ako Milanović podnese ostavku, onda ga privremeno na dužnosti zamjenjuje predsjednik Hrvatskog sabora. Iako se Sabor raspustio, mandat i dalje traje", dodaje Palić.

"Zamjenjuje ga Gordan Jandroković i kada podnese postavku ide se u postupak izbora predsjednika Republike. Dok traje, ne može biti da država nema predsjednika, ne može biti vakuum. Za to vrijeme Jandroković je privremeni zamjenik predsjednika Republike. Ako se u međuvremenu dogodi da se izabere novi predsjednik Sabora, onda on postaje privremeni zamjenik predsjednika Republike. To smo već imali. Kada je Tuđman umro, prvo smo imali jednog predsjednika Sabora, a onda je izabran drugi. U toj rotaciji smo imali to", dodao je Palić.

"On bi morao podnijeti ostavku na mjesto predsjednika, odlučio je da se vidi u drugom pravcu, to njemu nije zabranjeno, on može biti kandidat, on je punoljetan hrvatski državljanin", dodao je Palić. "Ako on podnese ostavku imat ćemo ranije izbore za predsjednika Republike. Imali bi ih u 12 mjesecu, sada ćemo ih imati ranije", dodaje.

"Ja sam pomislio da je šala jer izbori su određeni na svjetski dan cirkusa. To je bio plan zato se išlo na ovaj prije rok, ne vjerujem da je on tu odluku donio da će ići na izbore nakon što je raspisao izbore", kazao je ustavni stručnjak.