Varaždinska policija danas je izvijestila da su Hrvatske ceste na prijedlog Policijske uprave varaždinske, naručile i izradile reviziju ograničenja najvećih dopuštenih brzina kretanja vozila za dionicu državne ceste D-35 Varaždin – Ivanec - Lepoglava. Napominju da je s ciljem poboljšanja protočnosti prometa kao jednog od glavnih čimbenika cestovnog prometa, izmijenjeno postojeće stanje prometne signalizacije na način da je na dionicama cesta u naselju na kojima to omogućuju tehnički i sigurnosni elementi, najveća dopuštena brzina kretanja podignuta s 50 na 60 km/h.

Ako iz nepotrebnih razloga vozite presporo možete dobiti kaznu

Još jednom su upozorili vozače na kazne ako se ne prodržavate dopuštene brzine.

Podsjećaju da vozač koji vozilom u naselju prekorači dopuštenu brzinu kretanja za više od 50 km/h od dopuštene brzine, može biti kažnjen novčanom kaznom do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Nadalje, može mu se izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju određuje mu se šest negativnih prekršajnih bodova.

Također i vozač koji iz nepotrebnih razloga vozi presporo, odnosno brzinom koja je manja od polovice najveće dopuštene brzine, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30 eura.

"Ovom prilikom apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju propise o brzinama kretanja vozila na navedenoj i svim drugim cestama jer time doprinose povoljnijoj razini sigurnosti u prometu i smanjenju broja stradavanja osoba u prometnim nesrećama", poručuju iz varaždinske policije.

