Veljača iza nakon preliminarne analize rekordno je topla diljem zemlje. Čak smo u 6 navrata prelazili 20°C, češće na kopnu nego na moru, a jedini podsjetnik na kalendarsku zime je bio snijeg na Zavižanu. Nakon prvog hladnog jutra mjeseca, izostala je i ona izraženija jutarnja hladnoća. Najkišovitije je s jugom je bilo na Kvarneru i u gorju, palo je tri četvrtine više od uobičajenog, ali se najkišnija epizoda dogodila na jugu, u Metkoviću.

Ovogodišnja veljača bila je toliko topla, da je ne samo toplija od uobičajenog ožujka, nego bi primjerice u Zagrebu ušla na listu kao 8. najtopliji ožujak u povijesti mjerenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, vikend nam donosi smirivanje, ali ne i stabilizaciju vremena. I dalje ćemo biti na prednjoj strani novog ciklonalnog vrtloga, koji će se idući tjedan opet spustiti u Sredozemlje.

SUBOTA

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas ujutro i prijepodne suho u unutrašnjosti, ali u nizinama maglovito, na zapadu dugotrajnije. Uz dosta zaostalih oblaka, mjestimične kiše još će biti na Jadranu i područjima uz njega, češće oko Kvarnera. Jugo slabi, samo ponegdje još pojačano, većinom prema otvorenome moru. Najniža temperatura malo niža, ali i dalje prilično visoka za doba godine. Na kopnu između 4 i 7 °C, a duž obale između 9 i 12 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj izdizanje niskih oblaka, djelomice sunčano, ali prolazno u južnijim predjelima može pasti koja kap kiše ili kakav kraći pljusak. No, ostaje razmjerno ugodno uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperatura oko 14-15 °C. Na istoku više sunčanog vremena. Djelomice sunčano, nešto oblaka samo oko slavonskog gorja, ali uglavnom suho. Vjetar slab, a ostaje razmjerno toplo, između 15 i 18 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji promjenjivo, više sunca uz more, ali prolazno u početku može pasti malo kiše pa i poneki kraći pljusak. Jugo će navečer sasvim oslabjeti. Temperatura između 14 i 16 °C. Na sjevernom Jadranu još povremeno malo kiše, ali sve rjeđe, a sve će češća biti sunčana razdoblja, osobito na otocima i uz obalu. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura od 10 do 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U unutrašnjosti se u nedjelju očekuje najviše sunčanog vremena u idućem razdoblju, ponegdje će biti nakon kratkotrajne jutarnje magle i vedrine. Od ponedjeljka opet promjenjivije, ali uz male količine kiše, svakodnevno u gorju, drugdje većinom oko utorka i srijede, izglednije na istoku. Malo manje toplo čini se u drugom dijelu tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu opet jačanje južine. No, nedjelja još uglavnom suha pa i djelomice sunčana. Ponedjeljak donosi pravi kišni val i moguće nevere. Smirivanje od utorka, a onda čini se promjenjive prilike, ali uz tek rijetko koji pljusak, a prolazno će zapuhati na sjevernom dijelu i bura. Temperatura bez veće promjene.