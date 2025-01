Počela skijaška sezona na Sljemenu: ZET objavio novo radno vrijeme žičare

Zagrebački električni tramvaj (ZET) objavio je da će od subote, 18. siječnja, žičara Sljeme raditi prema novom rasporedu kako bi se prilagodila početku skijaške sezone na Sljemenu.

Raspored vožnje žičare

Radnim danima prvi polazak s Donje postaje bit će u 8 sati, a zadnji u 16:30. Sa Sljemena posljednja vožnja bit će u 17 sati. Vikendom će žičara voziti nešto dulje – prvi polazak je također u 8 sati, ali posljednji s Donje postaje u 17:30, dok sa Sljemena zadnja vožnja kreće u 18 sati.

Radno vrijeme garaže

Novo radno vrijeme garaže u zoni žičare također je prilagođeno:

Radnim danima : Ulaz je moguć od 7:30 do 16:30 sati, dok je izlaz omogućen do 18:30 sati.

: Ulaz je moguć od 7:30 do 16:30 sati, dok je izlaz omogućen do 18:30 sati. Vikendom: Ulaz je otvoren od 7:30 do 17:30, a izlaz je moguć do 19:30 sati.

Pristup žičari javnim prijevozom

Građani koji žele doći do žičare mogu koristiti nekoliko linija javnog prijevoza. Tramvaji linija 8 i 14 voze do Mihaljevca, gdje kratka vožnja tramvajem linije 15 vodi do Donje postaje žičare u Gračanskom dolju.

Također, u blizini žičare nalaze se autobusna stajališta koja koriste linije:

140 (Mihaljevac - Sljeme)

227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje)

233 (Mihaljevac - Markuševec)

