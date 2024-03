Ponovno uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj opet je u središtu javnih rasprava nakon najave da Ministarstvo obrane radi na konceptu neke vrste vojne obuke. Tema ne može biti aktualnija s obzirom na rat u Ukrajini i upozorenja o potrebi naoružavanja i pripreme zemalja članica NATO-a na eventualan Putinov napad.

Ni dva mjeseca nakon što je Plenković spomenuo "tečaj kojim bi se moglo senzibilizirati ljude", razrada ideje dovela je do prijedloga MORH-a i Glavnog stožera da se uvede tromjesečno obvezno Temeljno vojno osposobljavanje. No, obveza bi se, prema dosadašnjim informacijama, odnosila samo na muškarce, a žene bi mogle sudjelovati dobrovoljno. No bi li to doista i željele?

Prije nego što uđemo u debatu o tome trebaju li žene obavezno služiti vojni rok kao i muškarci, trebamo uzeti u obzir iskustva onih žena koje već služe.

Stvari su se promijenile

Povijesno je uloga žena u vojsci bila ograničena na položaje poput medicinskih sestara ili radiooperatera, ali sada im je dopušteno služiti i u borbenim jedinicama. Slučaj je to, na primjer, u izraelskoj vojsci, o čemu je pisao The Economic Times. Stvari su se promijenile i u Ukrajini.

"U odnosu na 2014. stavovi prema ženama u vojsci se mijenjaju. Sve više žena služi, ne samo kao kuharice i bolničarke nego i na borbenim položajima. Svi se osjećamo kao obitelj u našem odjelu, bez obzira na spol. Međutim, u nekim drugim postrojbama, žene često moraju dokazati da su profesionalne i da imaju pravo biti među vojnicima. Moraju pokazati da im se može povjeriti živote podređenih", rekla je Alisa Shramko, članica pokreta Veteranka u Ukrajini u članku za UN Women.

Ne zaboravimo da su žene sudjelovale i u Domovinskom ratu, a ima ih i među novim naraštajima kadeta u Hrvatskoj.

"Zašto bi bila razlika između muškarca i žene? Mislim da žene mogu isto obavljati uloge koje trebaju muškarci", kaže braniteljica A.M. koja je u Domovinskom ratu služila u pričuvnom sastavu 142. brigade. U brigadi je bilo 70 žena, kaže braniteljica, a neke su već bile "u godinama".

'Ako smo mogle u ratu, zašto ne bi sada u miru?'

"Ja sam se dragovoljno javila '93. godine. Jedan bliski rođak mi je poginuo i onda sam se javila i sa srcem išla braniti domovinu. Prijavljena sam kao medicinski tehničar, mada sam ja obavljala i dežurstva i straže. Jedno vrijeme sam bila u pozadini, gdje je teško naoružanje, ne u pješadiji. Drugi dio sam bila na prvoj liniji. Nisi mislio onda na opasnost. Ideš, pa što ti Bog da", ispričala mi je braniteljica. Muški kolege su je, kaže, dobro prihvatili.

"Nije to bilo 'Ona je žensko, ona ne može'. Ja sam njima odmah rekla: 'Ako vi možete, zašto ja ne mogu?' Nikad nije netko, recimo kad smo ručali, ostavljao za sobom. Svatko je svoje nosio. Nije bilo nikakve razlike da me netko drugačije gledao. Baš su me poštivali", ističe A.M., pa zaključuje: "Ako smo mogle u ratnom vremenu, zašto ne bi sada u miru?".

Obuka ionako ne znači istu opasnost kao i rat. Što se napornih treninga tiče, moguće je da bi oni bili naporniji za muškarce, nego za žene, ali to ne znači da ih one ne bi mogle izdržati.

"Bilo bi malo napornije, ali snaga volje sve može", smatra A.M.

I europske princeze idu na vojnu obuku

Da vojna obuka nije nikakav bauk za žene pokazala je belgijska prijestolonasljednica Elisabeth koja je 2021. godine, u dobi od 19, završila jednogodišnju obuku na belgijskoj Kraljevskoj vojnoj akademiji i položila s odličnim, a posljednjih godina redovito polazi i ljetni kamp s kolegama studentima.

Njena obuka je uključivala i teorijski i praktični dio za usavršavanje vojnih vještina i tehnika i nije imala nikakav povlašteni tretman. Učila je čitati karte i pucati i sudjelovala u intenzivnim treninzima kao i svi drugi.

I prijestolonasljednica Španjolske Leonor (18) odlučila se za vojnu obuku. Trogodišnje obrazovanje započela je u kolovozu prošle godine na Općoj vojnoj akademiji u Zaragozi.

Kraljevska obitelj očekuje da će je to pripremiti za buduću ulogu vrhovne zapovjednice oružanih snaga, ako naslijedi očevu titulu i bude imenovana španjolskom kraljicom.

Pa ako vojnu obuku, uključujući i fizički iznimno zahtjevne treninge, mogu izdržati princeze, zašto to ne bi mogle Hrvatice?

