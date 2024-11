Željka Keruma inspirirao Trump, pa poslao znakovitu poruku: 'I can Split again'

Željko Kerum, predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i bivši gradonačelnik Splita opet je privukao pažnju svojom objavom na Facebooku o pobjedi Donalda Trumpa.

"Dragi prijatelji, pobijedio je Trump! Naši "vrsni analitičari" i raznorazni političari lijeve opcije su do zadnjeg trena govorili da je mrtva trka, a na kraju uvjerljiva pobjeda Trumpa! Ovo pišem da vam skrenem pažnju da je sve moguće! Mene interesira naš grad Split. Poručujem vam da mogu pobijediti Puljka i ponovno postati gradonačelnik Splita. Živili mi."I CAN SPLIT AGAIN ", napisao je Kerum.

