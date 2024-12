Ranih osamdesetih počele su pripreme za najveću jugoslavensku novčanicu koja će ići s novim dizajnom. Tako je 1985. izrađena nova novčanica od 5.000 tadašnjih dinara s likom bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Bilo je predviđeno da ta novčanica bude najveća nominala jugoslavenskog dinara. No, dogodilo se nešto vrlo zanimljivo, što i danas budi radoznalost javnosti.

"Novčanice se tiskaju pomoću ploča i prilikom tiskanja došlo je do oštećenja na jednom dijelu ploče i to upravo na dijelu gdje je bila godina Titove smrti. Dogodilo se to da se tinta uvukla u taj dio, u osmicu, i onda je ta osmica izgledala kao trojka. Nije to baš bila trojka, ali kada uđe ta boja onda izgleda kao trojka. Tako je ispalo. Ta novčanica je najavljivana kao monetarni i politički događaj. Nakon što je puštena u optjecaj ljudi su počeli primjećivati grešku i nastao je cijeli cirkus", objasnio je za Danas.hr hrvatski numizmatičar i urednik portala NumizmatikaNET Zlatko Viščević.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Umjesto 1892.-1980., na novčanici je pisalo 1892.-1930. pa je prema tome Tito umro 50 godina ranije. Udio je greške bio do nekih 4 posto.

"Postoje greške na novčanicama, ali toleriraju se u promilima. Zapravo kada je bio tako veliki postotak, cijela serija je trebala biti povučena. I od toga je nastao politički skandal jer piše 1930. a ne 1980. godina. Danas se oko toga nitko ne bi uzbuđivao, ali tada je bilo pitanje: Je li to bilo slučajno ili namjerno? Je li to subverzija?", objasnio je Viščević.

Da stvar bude luđa, pri tiskanju novčanica otisne se određena količina, a u isto vrijeme otisne se još novčanica koje su nosile oznaku ZA, ZB, ZC i to su tzv. zamjenske novčanice koje služe - kada se primijeti novčanica s tiskarskom greškom - da se ta novčanica makne i stavi se novčanica iz serije 'Z'. Ali i u seriji 'Z' su bile greške", objasnio nam je numizmatičar.

Ta novčanica je u vrijeme monetarne reforme, koju je u sklopu gospodarskih reformi radi dosezanja konvertibilnosti jugoslavenskog dinara proveo Ante Marković 1990., povučena iz optjecaja.

