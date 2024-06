Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži, danas, 3. lipnja od 8 do 13 sati bez vode će biti potrošači na lokaciji Scalierova ulica od kućnog broja 46 do broja 58 (parni

brojevi) i Faverijska ulica od Scalierove do Rakovčeve, piše Glas Istre.

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

