Zašto morate posjetiti ovogodišnju Web3 Tales konferenciju?

Alice in Blockchains, neprofitna udruga za fintech, kriptovalute i blockchain, ponovno okuplja globalne i regionalne stručnjake i kriptoentuzijaste na konferenciji Web3 Tales. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, konferencija će se ponovno održati 1. listopada 2024. u Zagrebu, a organizira ju i dalje 100% volonterski ženski tim udruge. Ovogodišnje izdanje nosi naziv DeFi DeTangled, savršeno odražavajući duh konferencije i otkrivajući temu – demistificiranje decentraliziranih financija (DeFi).

Web3 Tales konferencija: Mjesto susreta budućnosti i inovacija

DeFi sektor, koji se temelji na blockchain tehnologiji, omogućuje stvaranje financijskih sustava koji su transparentniji, sigurniji i pristupačniji nego ikad prije. Kroz pametne ugovore, decentralizirane aplikacije (dApps) i inovativne protokole, DeFi otvara vrata novim mogućnostima za investitore, poduzetnike i obične korisnike. Web3 Tales konferencija nudi platformu za istraživanje tih mogućnosti i razumijevanje kako će DeFi nastaviti razvijati globalnu ekonomiju.

Tehnologija bi trebala služiti ljudima, a ne ljudi tehnologiji. Upravo je na tim principima baziran blockchain, na kojem je nastao cijeli novi svijet financija, onih decentraliziranih (DeFi).

Foto: Web3 Tales

Ključne teme i govornici

Konferencija će obuhvatiti raznovrsne tema relevantne za sve koji žele biti u tijeku s inovacijama koje donosi financijski svijet. Od osnovnih koncepta DeFi-a do naprednih tehnologija kao što su walleti, web3 plaćanja, staking i tokenizacija imovine, sudionici će imati priliku proširiti svoje znanje i razumijevanje ovog brzo rastućeg sektora. Program konferencije osmišljen je kroz dva dijela: teoretski kroz predavanja i panele te praktični kroz radionice, pri čemu će svi sudionici moći pronaći nešto za sebe - bilo da žele tek otkriti DeFi svijet ili ga primjeniti na svoj poslovni i financijski svijet tako unapređujući svoje poslovanje ili osobne financije.

Među govornicima su neki od najistaknutijih imena u DeFi svijetu, uključujući osnivače vodećih blockchain projekata, investitore i tehnološke stručnjake koji oblikuju budućnost financija. Njihova iskustva i vizije pružit će sudionicima neprocjenjiv uvid u smjerove u kojima se DeFi razvija i kako se mogu uključiti u ovaj uzbudljivi sektor, poput Circle (izdavatelji stabilne kriptovalute USDC) uz ovogodišnju keynote govornicu Sanju Kon potpredsjednicu za europsku podružnicu, potom kanađanku Jacqueline Robinson iz ConsenSys-a (tvrtka koja stoji iza razvoja MetaMask novčanika i Infura proizvoda), Brune Škvorca iz Polygon-a, Raiffeisen Bank International i Vida Hribara iz austrijskog blockchain huba, Anitu Erker i Anu Lukner Roljić iz slovenskih tvrtki NAKA i Truhoma (fokusiranih na rješavanje pitanja financijske inkluzije u trećim zemljama), Antona Goluba iz SwissAssetDao, “Forbes 30 under 30” Emilie Raffo suosnivačicu Chainsecuritya, Linarda Martinčevića iz HNB-a i mnoge druge.

Umrežavanje i prilike za suradnju

Jedan od najvažnijih aspekata Web3 Tales konferencije je prilika za umrežavanje s drugim stručnjacima i entuzijastima. Za mnoge, ove prilike predstavljaju početak novih partnerstava i projekata koji mogu imati značajan utjecaj na budućnost financijskog sektora, kao povezivanje tradicionalnih financija s decentraliziranima.

Konferenciju su i ove godine podržali Base58, Neuralab, Studio Size, Veleposlanstvo Kanade, LostHex, Go2Digital, UBIK, Blockchain Alliance Europe, te nove globalne i domaće tvrtke kao što su Circle, BitGet, NAKA, Decenter, Thrilld Labs, A1 Hrvatska, Monri i ASEE, Polish Blockchain Association te SheFi - najveća globalna ženska web3 asocijacija.

Foto: Web3 Tales

Žene kao pokretači promjena u DeFi-u

U svijetu gdje su tradicionalne financijske institucije često zatvorene za inovacije i raznolikost, decentralizirane financije nude novi okvir u kojem se mogu istaknuti kreativnost, inovativnost i različiti pristupi. Žene koje sudjeluju u DeFi-u često preuzimaju uloge inženjerki, poduzetnica, investitorica i edukatorica, pokazujući kako njihov doprinos može obogatiti i unaprijediti cijeli sektor.

Jedan od ključnih ciljeva konferencije je osnažiti žene u DeFi sektoru te potaknuti dijalog o tome kako stvoriti inkluzivniji ekosustav u kojem će žene imati jednak pristup resursima, financiranju i edukaciji. Ovogodišnje govornice su žene liderice iz DeFi svijeta, čija je uloga ključna u oblikovanju budućnosti financija i tehnologije.

Zašto je važno sudjelovati?

Sudjelovanje na Web3 Tales konferenciji nije samo prilika da naučite o najnovijim trendovima i tehnologijama u DeFi-u, nego prilika da budete dio globalne zajednice koja oblikuje budućnost financija. Bez obzira jeste li iskusni profesionalac ili tek ulazite u svijet decentraliziranih financija, ova konferencija pruža prilike, resurse i kontakte koji vam mogu pomoći da napredujete u ovom dinamičnom sektoru.

Alice in Blockchains udruga prvenstveno je posvećena edukaciji, stoga će u tom duhu svi posjetitelji na dar dobiti čak dvije knjige: “Web3 and Blockchain for Women” autorice Sanje Kon (Kindle verzija) te “Decrypting Money: A Comprehensive Introduction to Bitcoin” čiji su autori Marco Krohn, Anthony Jefferies, Marco Streng te Zoran Balkić (potpisano izdanje).

Karte za konferenciju moguće je kupiti putem Entrio platforme https://www.entrio.hr/event/web3-tales-18636, a za više informacija posjetite: https://web3tales.io/