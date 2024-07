Imamo nove ekskluzivne snimke s Hvara. Nakon napada, zaštitari su ponovno ušli u restoran Gariful, no do novog incidenta nije došlo jer se u prostoru već nalazila policija. Na snimci se vidi kako se pruža pomoć ozlijeđenom, a u to vrijeme ulaze zaštitari.

Splitska je policija u ponedjeljak izvijestila o uhićenju 62-godišnjeg muškarca, osumnjičenog za napad i pokušaj nanošenja teških ozljeda dvojici muškaraca u ugostiteljskom objektu u Hvaru. Incident se dogodio u nedjelju navečer, nakon čega su stanovnici Hvara održali prosvjed.

Mediji su objavili da su žrtve napada vlasnik poznatog hvarskog restorana Gariful, Ivan Gospodnetić, koji je udaren dva puta šipkom po glavi, i kuhar Dinko Petričević zvani Mijo. Incident je zabilježen nadzornim kamerama u objektu, a snimka je objavljena u medijima.

Policija je potvrdila da su brojni Hvarani prosvjedovali protiv napadača ispred njegova bara Carpe Diem u noći s nedjelje na ponedjeljak. Prosvjed je prošao bez incidenata i potrebe za intervencijom policije.

