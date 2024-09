Građani o zabrani pušenja na otvorenom: 'Što će ljudi raditi dok čekaju tramvaj?'

Uskoro bi u zaborav mogle cigarete na javnim mjestima, pisali smo o tome i ranije. Prijedlog je to Europske komisije koji dolazi nakon mnogih zabrana pušenja u zatvorenim prostorima. Zbog toga smo pitali Zagrepčane što misle o toj ideji.

Neki taj prijedlog pozdravljaju, a neki smatraju da ne postoji način koji će zaustaviti pušače da konzumiraju duhanske proizvode. "Nisam čula taj zakon i ne zanima me", kaže jedna ispitanica koja puši. Većina ispitanika nije čula za taj prijedlog, a i oni koji jesu, znaju tek nekoliko informacija. Pušače, posebno, taj zakon ne zanima.

Čak i neki nepušači smatraju da nije dobar prijedlog da se brani konzumacija duhanskih proizvoda na otvorenom. "To je glupo, u zatvorenom treba, ali vani neka ljudi rade što hoće ili kod sebe doma", napominje jedan od ispitanika.

"Za mene to ne vrijedi", kaže to o prijedlogu jedan od ispitanika koji puši već više od 40 godina. "Meni je to glupo, zabranjivati pušenje na javnim mjestima - što će ljudi raditi dok čekaju tramvaj", ističe druga prolaznica.

Jedna ispitanica rekla je da bi bilo dobro označiti pojedina mjesta gdje bi na otvorenom ljudi smjeli pušiti. Sve ono što su nam građani rekli o prijedlogu zabrane konzumacije duhanskih proizvoda na otvorenom pogledajte u videu.

