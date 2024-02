Bilo je točno podne kad su Turci bili nadomak Zagreba, a paša je očekivao svoj ručak. Kuhar je taman krenuo prema njemu s glavnom delicijom kad ih je sve stresao glasan "bum". Pucanj iz Gričkog topa paši je uništio ručak, a Turske natjerao u bijeg.

Legenda je to o Gričkom topu koji s četvrtog kata "čuva" kulu Lotrščak i Zagrepčanima svaki dan javlja da je podne.

Svi koji su se ikad našli u blizini kada top "opali", znaju koliko to može biti glasno i neugodno. Ptice koje su do tada kratile vrijeme na krovovima obližnjih zgrada, uglavnom se razbježe u trenu, a turisti i građani koji na vidikovcu podno kule uživaju u pogledu na metropolu, po refleksu začepe uši. No, jedno je sigurno. U tren oka svi znaju koliko je točno sati.

Na našem Facebooku pitali smo vas je li vam pucanj Gričkog topa ikad priuštio anegdotu vrijednu spomena te smo izdvojili nekoliko vaših najzanimljivijih komentara.

"Završila sam Gornjogradsku gimnaziju. Mi svi možemo odmah pristupiti 1. gardijskoj počasnoj bojnoj", napisala je jedna pratiteljica.

Javio nam se i pratitelj čija je mama radila sa suprugom gospodina koji je pucao s Gričkog topa zbog čega je kao mali proživio san vjerojatno svakog djeteta sa zagrebačkih ulica.

"Dok sam bio mali, mama je radila sa ženom gospodina koji je pucao, zaboravio sam mu ime (ali mislim da su ga zvali Štef) pa sam jednom prigodom bio prisutan na opaljenju", napisao je.

'Instinktivno sam zalegao kad je opalio, a ljudi su me čudno gledali'

Dok neke veseli čuti pucanj te ih ponekad zna ugodno iznenaditi, jednom našem pratitelju nije bilo sasvim svejedno kad je "opalio" s kule Lotrščak tijekom rata.

"U veljači 1992., sa ženom i kćeri sam došao na dan odmora s prve crte. Točno ispod Tomićeve u Ilici sam instinktivno 'zalegao' na opaljenje dok su me ljudi uokolo blijedo gledali, nesvjesni što se par kilometara od njih događa", prisjetio se.

I dok je nekim građanima koji žive na Gornjem gradu to lijepa tradicija specifična za njihov grad, drugima baš i nije ugodno, kao ni njihovim četveronožnim ljubimcima.

"Ja bih uložio prigovor. Imam psa koji se jako boji pucnja iz topa", nadovezao se jedan pratitelj u komentarima.

