Danas će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano vrijeme, vrlo toplo te vruće i sparno. Mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito navečer i u noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 °C, izvijestio je DHMZ.

DHMZ je objavio tablicu opasnosti od toplinski valova. Velika opasnost je u Zagrebu, dok je ostatak Hrvatske u zelenom.

Foto: DHMZ

No, nova promjena vremena stiže u ponedjeljak. Bit će djelomice sunčano i nestabilno. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti. Najviše sunčanog vremena u Dalmaciji. Vjetar umjeren jugozapadni, poslijepodne u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo, u Dalmaciji ponegdje jako. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 20 i 24, a najviša uglavnom od 25 do 30 °C.

Zasad je gotovo cijela Hrvatska pod žutim upozorenjem. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Također na moru će puhati jako jugo.

Foto: DHMZ

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

