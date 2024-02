Kao i cijele veljače i njen kraj donosi iznadprosječnu toplinu, a na prednjoj strani sredozemne ciklone osim vlage, po visini nam u izraženim južnim strujanjima stiže i zrak bogat česticama saharskog pijeska koji će zamutiti nebo.

ČETVRTAK

Sutra ujutro opet pretežno oblačno, a najmanje se oblaka očekuje u sjevernijim kopnenim krajevima. No, u nizinama će biti magle, posebice uz rijeke Slavonije i Podravine. Ono malo kiše što padne uz Jadran, uglavnom na otocima, u Istri i gorskoj Hrvatskoj bit će to "prljava" kiša. Naime, duž same obale će puhati slaba do umjerena bura, pojačana na sjevernom dijelu, a pod Velebitom u početku i s olujnim udarima. Najniža temperatura još malo viša, na kopnu oko 7 °C, a na moru između 13 i 15 °C.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno smanjenje naoblake, ali samo kraća sunčana razdoblja, nešto izglednija u sjevernijim krajevima. Uglavnom suho, a temperatura slična današnjoj, oko 15 °C. Na istoku samo prolazno više oblaka, a zatim barem djelomice sunčano. Bez oborina, a ostaje i ugodno toplo, između 15 i 18 °C.

U Dalmaciji promjenjivo poslijepodne. Bit će nešto sunca uz slabu buru, tek koja kap kiše možda u zaobalju. No, okreće na jugo koje će navečer jačati, a već krajem dana stiže novo naoblačenje s juga uz sve češću kišu. Do tada pak, još malo toplije nego danas. Temperatura između 18 i 21 °C, lokalno blizu rekordnih vrijednosti za veljaču. Na sjevernom Jadranu kraća sunčana razdoblja, ali će u Gorskom kotaru ostati tmurno, moguća još i uz koju kap kiše. Bura postupno slabi, prema otvorenome navečer okreće na jugo. Temperatura na moru između 16 i 18 °C, a u gorju od 9 do 13 °C.

POČETAK OŽUJKA NA KOPNU

U unutrašnjosti i u novom mjesecu staje promjenjivo, ali uglavnom suho te iznadprosječno toplo. Malo kiše svakodnevno valja očekivati samo u gorju, a u petak je izgledna i ostalim kopnenim krajevima, vjerojatnije onim zapadnim. Vikend počinje uz maglu, ali će završiti čini se uz dosta sunca i još malo višu temperaturu.

POČETAK OŽUJKA NA MORU

Na Jadranu oblačnije i vjetrovitije nego na kopnu uz umjereno do jako, povremeno i olujno jugo. Najviše kiše se očekuje u petak, u Dalmaciji i u obliku kojeg grmljavinskog pljuska, a najmanje u nedjelju. Temperatura malo niža, ali ostaje neuobičajeno toplo za ovo doba godine