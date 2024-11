Zabrinjavajuće stanje u Domu zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici. Doznajemo zašto nije obnovljen

Od 11. studenoga traje štrajk u zdravstvu. Nezadovoljni djelatnici traže konkretne poteze Ministarstva zdravstva, a ministar Vili Beroš izjavio je da neće pristati na ucjene. U isto vrijeme, u tijeku su "povijesna ulaganja u području zdravstva u Sisačko-moslavačkoj županiji". Nakon potresa koji je krajem prosinca 2020. godine gotovo do temelja sravnao Petrinju, ostavio je trag i na drugim mjestima. U procesu obnove su mnoge bolnice i domovi zdravlja, rekli su nam iz Upravnog odjela za poslove župana.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak u kolovozu je obišao radove na obnovi Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku

Najveće je gradilište bilo u Sisku, riječ je o Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić. Ondje su obnovljeni mnogi odjeli. "Završena je obnova zgrade nove interne uz koju je napravljeno i novo parkiralište koje sada služi i za potrebe hitnog prijevoza pacijenata helikopterom", rekli su nam o novitetima. Obnovljena je i Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača. A osim bolničkih zgrada, obnavljaju se i uređuju i zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.

Na listi obnovljenih Domova zdravlja nema Hrvatske Kostajnice

"U tri godine obnovljeno je, izgrađeno novo i novoopremljeno čak osam zgrada Doma zdravlja na području županije", istaknuli su iz Upravnog odjela za poslove župana. Završena je obnova domova u Sisku, Glini, Jabukovcu, Žažini i Dvoru, pri kraju su radovi u Sisak-Capragu, Sunji, a u Petrinji je izgrađena nova zgrada Doma zdravlja, gdje su radovi pred završetkom. Županija se pobrinula i za uređenje i novu opremu u Kratečkom, Topolovcu i Galdovu, povećan je kapacitet objekta u Glini. Ipak, na popisu nema jednog mjesta - grada Hrvatska Kostajnica.

Foto: Helena Ćatić

Posjetili smo Dom zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici, a stanje je, pa samo i naoko, za obnovu. Iz Upravnog odjela za poslove župana pohvalili su se iznosima obnove i novitetima. Na neka naša pitanja u vezi Doma zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici ipak nisu odgovorili. To je zgrada o kojoj smo pisali još u 2020. godini i to prije potresa. U to vrijeme krov je i nakon sanacije prokišnjavao, toliko da se 2018. godine dio zida srušio. Također, medicinsku opremu povremeno su morali tražiti iz donacija, a neko vrijeme nije bilo ni grijanja.

"Zgrada Doma zdravlja SMŽ u Hrvatskoj Kostajnici površine je 3800 metara kvadratnih te se dio prostora ne koristi. Nespecifičan izgled zgrade, starost i stanje ne omogućuju samo energetsku obnovu objekta, a budući da se dio prostorija ne koristi, zahtijeva i sporazumni dogovor svih korisnika prostora kolika im kvadratura treba i za koju vrstu zdravstvenih ili ostalih djelatnosti, o čemu su već obavljeni preliminarni razgovori", rekli su nam iz Upravnog odjela za poslove župana. Inače, istu zgradu dijele i Hrvatski Crveni križ, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za socijalnu skrb i ljekarna.

Foto: Helena Ćatić

Prema neslužbenim informacijama, jedan od argumenata da se ne obnovi ova zgrada je neisplativost zbog premalog broja kućanstava. No, doznajemo: u zgradi su dvije ambulante obiteljske medicine, kojima gravitira oko tisuću i pol pacijenata - po ambulanti. Dakle, brojka se penje na oko tri tisuće ljudi. "To su dosta velike ambulante. Ima ambulanata gdje ima i manje od tisuću upisanih pacijenata", ističu djelatnici.

I to su sve pacijenti koji ne dolaze samo iz Hrvatske Kostajnice, nego i okolnih mjesta - Majura, Dvora, Donjih Kukuruzara i Hrvatske Dubice. Ljudi liječniku idu po svom izboru, pa tako, kažu nam djelatnice, ljudi iz okolnih mjesta radije idu liječniku u Hrvatsku Kostajnicu jer u gradu imaju primjerice banku, pa im je i bolja povezanost.

Foto: Helena Ćatić

Preko noći naljepnica nakon potresa od žute - pozelenjela

Zgrada ovog Doma zdravlja izgrađena je 1982. godine, te, kako smo neslužbeno doznali, nema uporabnu dozvolu. Zatražili smo tu informaciju od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu. "Postupak izdavanja građevinske dozvole, i nastavno na to, uporabne dozvole, je upravni postupak koji se pokreće na zahtjev stranke gdje je dostupnost informacija o podnositelju zahtjeva i o zahvatu u prostoru utvrđena posebnim zakonom, u kojem podnositelj zahtjeva za ishođenje navedenih akata mora dostaviti dokaz pravnog interesa", odgovorilo nam je nadležno tijelo, bez informacije o uporabnoj dozvoli.

"Zgrada je navodno montažna i ne mogu je obnoviti jer je valjda istekao rok trajanja. Kada se gradilo zgradu, spominjali su nekakvu brojku od 30 godina - kao da je to rok trajanja. Ne mogu reći sa sigurnošću. Rekli su mi na pitanje zašto se ne obavlja, da je zgrada prestara i da nema neku dozvolu", kaže nam izvor.

Foto: Helena Ćatić

Izvor nam je otkrio i da je zgrada nakon petrinjskog potresa u prosincu 2020. godine dobila narančastu naljepnicu. "Jutro nakon, osvanula je zelena naljepnica. Sve je obnovljeno, jedino ovo nije. Tu je bilo da bi se trebalo obnoviti. Promijenili su naljepnicu", kaže nam izvor.

Djelatnici Doma zdravlja nam govore da su nakon potresa uzeli osnovno za rad i preselili u drugu ordinaciju u naselju Mečenčani, u sastavu općine Donji Kukuruzari. Naselje je to u kojima su se nakon potresa otvorilo više od stotinu rupa. Geolozi su tu pojavu opisali kao kombinaciju sufozije i okršavanja vapnenačke stijene ispod tla natopljenog vodom. U tom se vikendu dogodio i potres i otvaranje ogromnih rupa, a djelatnici Doma zdravlja odmah su u ponedjeljak poslani u Hrvatsku Kostajnicu, kada je naljepnica, navodno - preko noći pozelenjela.

'Obnova Doma zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici neće izostati'

"U kakvim uvjetima ljudi rade, ovo još i nije loše. Svijetlo je, ono što prokišnjava - prokišnjava, ali nemamo vlage, ne smrdi tu ništa. Ima dosta sunca, ali kakve sam ambulante vidjela, ovo nije toliko loše", kaže nam jedna djelatnica. Zahvalni su, danas imaju i struje i vode kada je riječ o prostorima u kojima oni borave. U druge prostorije i ne idu, pa ne znaju.

Iako sami tvrde da uvjeti u kojima rade nisu tako loši, fotografije koje smo snimili ukazuju na prizore u kojima vjerojatno mnogi ljudi ne bi uživali.

Foto: Helena Ćatić

"Obzirom na okolnosti koje su nas zadesile prije tri i pol godine, razvidno je zašto se u ove tri godine nije moglo rješavati kompleksno pitanje zgrade Doma zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici. Budući da se radi o stvarno povijesnim ulaganjima u zdravstvo na području županije, neće izostati DZ u Hrvatskoj Kostajnici, samo za to se mora ispoštovati propisana procedura utvrđivanja stanja građevine i njene svrhe obzirom na različite vrste djelatnosti te potrebe korisnika", napisali su nam iz Upravnog odjela za poslove župana.

Pitanje je bi li se ova tema povukla kao važna da potresa uopće nije bilo. Ne znamo kada će zgrada u obnovu, iako tvrde da ona neće izostati. Od 2019. godine, djelatnici pokušavaju stupiti u kontakt s ravnateljicom Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Tražili su sastanak koji se na kraju nije održao. S prezentacijom i objašnjenjima o stanju u zgradi, pokušali su i s Ministarstvom zdravstva, od kojega još nisu dobili odgovor.

