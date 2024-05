Dok ispraćamo još ponegdje zaostale oblake i poneki pljusak, tlak zrak raste, a znači to u ponedjeljak i jedan kratki predah od ovog prilično promjenjivog proljetnog vremena. No, već od utorka opet nestabilnije kada stignu ostaci frontalnog poremećaja nakon sa sjeverozapada kontinenta nakon njegovo prelaska Alpa.

PONEDJELJAK

U ponedjeljak prijepodne barem djelomice, često i pretežno vedro, tj. sunčano. Tek će ujutro po kotlinama i nizinama unutrašnjosti biti mjestimične magle, osobito u Posavini. Vjetar će uglavnom izostati, samo će u početku duž obale nakratko biti burina. Jutro podjednako ugodno, na kopnu od 9 do 13 °C, a na moru između 16 i 18 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, samo manji oblaci dnevnog razvoja, nešto češće oko Korduna, Banovine, ali uglavnom suho. Vjetar slab, a temperatura viša nego danas, bit će oko 25 °C.

I na istoku dosta sunca, ponegdje čak i vedrine. Pritom još i još malo toplije, čak i vrlo toplo uz 26-27 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano na moru, dok će u zaleđu biti vertikalnog razvoja oblaka. Mogući su tako sporadični grmljavinski pljuskovi uz granicu sa BIH, ali mala je mogućnost da se neki od njih spusti do same obale. Zapuhat će slab vjetar s mora, ponegdje umjeren zapadni. Temperatura malo viša, između 24 i 27 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno, u gorju djelomice sunčano. Upravo se u gorskim područjima očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito Lici, a nešto rjeđe u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, tek rijetko umjeren jugozapadni. Bit će toplo, čak i malo toplije nego danas, od 21 do 25 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nastavku tjedna opet promjenjivo i nestabilno, svakodnevno uz barem poneki pljusak. Nešto češći pljuskovi u utorak, ali će obilnije oborine, moguće i nevremena biti potkraj radnog tjedna, u petak i subotu. Izraženiji će tada pljuskovi biti na zapadu zemlje, dok se na istoku očekuje ipak manje kiše. Temperatura bez veće promjene, ostaje toplo.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu nestabilnije. Utorak češći pljuskovi na sjevernom dijelu, a onda će prolazno zapuhati bura i sjeverozapadnjak pa će u srijedu pljuskova biti rjeđe, ponekog još u Dalmaciji. No, od četvrtka kreće jačanje južine s kojom stiže više oblaka do kraja dana, a onda se od petka očekuje par kišnih valova uz obilnije oborine na sjevernom dijelu. No, ostaje toplo i vrlo toplo, primjereno proljeću.