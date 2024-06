Dok je prilično nestabilno na zapadu kontinenta, u našim krajevima, ispred poremećaja, polje vedrine uz dotok vrućeg zraka, ali će s južinom stići i malo mutnoće tj. saharskog pijeska. Poremećaji u nedjelju idu sjevernije, ali se do nas spuštaju potkraj ponedjeljka.

U nedjelju jedan neugodan dan. Vrhunac ovog kratkog toplinskog vala, a dodajmo i pad tlaka te južinu. No, vrućina popušta uz osvježenje u utorak, nažalost, moguće nakon nevremena.

NEDJELJA

Sutra ujutro pretežno, ponegdje, prema jugu i potpuno vedro. Noć uglavnom topla, tek će se u gorju temperatura malo spustiti ispod 20 °C, a u Dalmaciji će nerijetko ostati i vrlo toplo. Znači da će već prijepodne biti vruće i sparno, ali zapuhat će slabo do umjereno jugo, na kopnu jugozapadni vjetar.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo vruće, mnogima i neugodnije uz južinu, a maksimalci bi lokalno mogli ići do čak 36 °C. Moguć razvoj oblaka samo u Posavini prema istoku, ali mala, mala vjerojatnost za pljusak, uglavnom oko Kutine ili Bjelovara. I na istoku prevladavajuće sunčano, ali postoji tu mogućnost za poneki popodnevni pljusak oko slavonskog gorja. Tek kraći i lokalni pljuskovi, navečer mogući i u Podravini ili dijelu Podunavlja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Temperatura između 33 i 36 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, vedrine te vrlo vruće, temperatura od 33 do 36 °C. No, puhat će ponegdje umjereno, prema otvorenom moru prolazno i jako jugo. Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, rijetko uz razvoj oblaka na krajnjem sjeveru Istre, ali vrlo mala šansa za pljusak. Temperatura uz obalu za nijansu niža od današnje, zbog slabog do umjerenog južnog i jugozapadnog vjetra, ali podjednako vruće.

NOVI TJEDAN NA KOPNU

Srpanj u unutrašnjosti počinje pogoršanjem. No, još će dobar dio ponedjeljka biti sunčano i vruće, a onda kasno popodne na zapadu i sjeverozapadu raste vjerojatnost za kišu i grmljavinu pa i kakvo izraženije nevrijeme. Glavnina pogoršanja u noći na utorak i utorak prijepodne, posebice na istoku zemlje. Pritom će uz sjeverac biti osjetno svježije, ali od srijede uz sve manje oblaka postupno opet sve toplije.

NOVI TJEDAN NA MORU

Na Jadranu potkraj ponedjeljka kiša i neverini najprije na sjevernom dijelu, zatim u utorak i duž ostatka obale, čini se i učestalije i izraženije u Dalmaciji. Popustit će vrućina, zapuhati bura, ali će rastjerati oblake na jugu tek u četvrtak, kada će i bura oslabjeti.