Nakratko će se u petak prekinuti toplinski val i na moru, dok je temperatura u četvrtak na kopnu bila upravo onakva kakva se prosječno i očekuje u srpnju. No, prema kraju tjedna opet izražena vrućina, jer se prema nama širi prostrano polje vedrine, tj. anticiklone s kojom će stizati i sve topliji zrak. Poremećaji su daleko na sjeverozapadu kontinenta, a znatno oslabljeni bi trebali do naših krajeva stići oko ponedjeljka, no samo će nas okrznuti.

PETAK

U petak ujutro vedro, tek rijetko po kotlinama s kratkotrajnom maglom, no na kopnu još malo svježije,bit će to najniža temperatura između 12 i 15-16 °C, rijetko više od toga, pa će se i dobro spavati. Toplo pak ostaje na moru, još će u noći biti jakih udara bure, osobito na jugu, ali će slabjeti tijekom prijepodneva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj većinom sunčano, ponegdje i potpuno vedro, malo oblaka na nebu možda samo uz granicu sa Slovenijom ili oko gorja. Vjetar tek ponegdje prolazno slab južni, opet malo toplije, dakle opet vruće, oko 30 °C.Na istoku slično, većinom sunčano, vrlo malo oblaka. Bit će i mirno te vruće uz temperaturu oko 30° C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Bura će sasvim oslabjeti, ali će zapuhati slab do umjeren, ponegdje i pojačan maestral te donijeti manje olakšanje. Bit će između 31 i 33 °C, malo više lokalno u zaleđu. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, malo oblaka može niknuti na širem riječkom području, na sjeveru Istre te u gorju, ali gotovo zanemariva je mogućnost kraćeg pljuska. Slab vjetar s mora, a temperatura između 29 i 31 °C, malo samo niža u najvišim predjelima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede prave ljetne prilike, ali temperatura ponovno raste u danima vikenda pa se očekuje ponegdje i novi toplinski val. No, trebalo bi stići i jedno prolazno naoblačenje s nedjelje na ponedjeljak, vrlo rijetko uz koju kap kiše ili lokalni pljusak, ali dovoljno da ta opasnost od vrućine ipak bude kratkotrajna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vrućina sve izraženija i neugodnija, a sve toplije će biti i noći, osobito početkom idućeg tjedna kada će bura ustvari puhati kao topli fen i još malo podići temperaturu