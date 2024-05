Prave promjenjive, ali tople proljetne prilike ovih dana, a tako će se nastaviti sve do vikenda. Pritom još nestabilnije uz sve izraženiju južinu s kojom stiže vlažniji zrak ispred sve bližih frontalnih poremećaja sa sjeverozapada kontinenta. Oni će se preko naših krajeva premjestiti s četvrtka na petak.

SRIJEDA

Nakon vedrije noći, sutra ujutro već novi oblaci stižu na Jadran i područja uz njega, prijepodne uz malo kiše na sjeveru, ali i krajnjem jugu, gdje može zagrmjeti. U unutrašnjosti još pretežno vedro, samo u ranim jutarnjim satima nakratko po gorskim kotlinama i u Posavini moguća magla. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren jugoistočni, a na moru umjereno pa i pojačano jugo, u Istri i na Kvarneru još uvijek i istočni vjetar. Nakon vedrije noći, jutro malo svježije, na kopnu između 8 i 11 °C, a duž obale između 14 i 17 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno naoblačenje, zatim malo kasnije kiša pa i grmljavina, najprije južnije od Zagreba, a navečer i sjevernije. Vjetar slab do umjeren, u Podravini, Međimurju i pojačan jugoistočni, ali temperatura malo viša, do kiše uglavnom oko 21-22 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice, na istoku i pretežno sunčano. Uz sve više oblaka na zapadu lokalna kiša ili pljusak uglavnom navečer. Malo vjetrovitije uz umjeren i pojačan jugoistočni vjetar, ali temperatura između 21 i 23 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno po umjerenom i jakom jugu. Bit će dakle sunčanih razdoblja, ali i sredinom dana mjestimične kiše. Podjednako ugodno ili toplo kao danas, uz južinu naravno mnogima ustvari neugodnije. Na sjevernom Jadranu i u gorju povremena kiša, pljuskovi i grmljavina, ali se jedan izraženiji val oborine očekuje krajem dana s mora kada su moguće i nevere. Puhat će slab do umjeren istočni, jugoistočni vjetar, osobito prema otvorenome moru i jak. Temperatura slična današnjoj, od 18 do 22 °C, malo niža lokalno u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Promjenjivo na kopnu do vikenda, osobito nestabilno na prijelazu s četvrtka na petak kada su mogući izraženiji i lokalno obilniji pljuskovi pa i grmljavinsko nevrijeme, osobito na zapadu zemlje. Postupno smirivanje u drugom dijelu petka, a slijede zatim znatno povoljniji dani vikenda. Bit će i malo toplije, uglavnom suho, osobito u subotu i sunčano. Novo naoblačenje, čini se, stiže početkom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će češći i izraženiji na sjevernom dijelu do petka. Tada jugo slabi, a slijedi predah od oborina u mirniju i znatno sunčaniju subotu. No, već u nedjelju nova južina s kojom kreće novo promjenjivo razdoblje. No, temperatura bez veće promjene.