Primjena umjetne inteligencije u redakciji, tajne TikTok algoritma, približavanje sadržaja generaciji Z pa i problem apsolutne slobode u današnjim digitalnim medijima. Ovo su su samo neke od tema o kojima se raspravljalo na konferenciji 12. izdanja Somo Borca powered by Aleph, najvažnijeg događaja godine za sve koji dolaze iz svijeta digitala.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Otvorenje i govornici

Uz večernju dodjelu nagrada najboljim projektima iz digitalne industrije, i ove je godine organizirana cjelodnevna konferencija u formi kratkih i konkretnih predavanja koja je održana u zagrebačkom Kinu SC. Otvorili su je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac, i Ozren Kronja, izvršni direktor Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI). Okupljenima su se na početku obratili i Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvatske podružnice tvrtke Httpool by Aleph, te Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria i predsjednik HUDI-ja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Umjetna inteligencija u medijima

Uslijedila su predavanja i rasprave s vodećim stručnjacima iz međunarodnih kompanija, agencija i medija o sadašnjosti i budućnosti digitalnog svijeta. Tako je Joško Mrndže, direktor Googlea za regiju Adriatic, održao predavanje o važnosti razumijevanja potencijala umjetne inteligencije.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

“Postoje legitimni scenariji da će umjetna inteligencija preuzeti pojedine poslove koje obavljaju u ovom trenutku ljudi. No, jedna studija iz Velike Britanije je pokazala da 60 posto poslova koje imamo danas, nije postojala prije 1940. godine. Prema tome, pojava novih tehnologija će uvijek generirati nove poslove jer je ljudska kreativnost najjači alat”, kazao je Mrndže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

TikTok i generacija Z

O TikToku, trenutno najbrže rastućoj društvenoj platformi na svijetu, govorila je Agnieszka Zamęcka, Business Partnership Manager u TikTok-u za E-commerce Vertical.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ona je istaknula kako je u Hrvatskoj 1,7 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika TikToka, s time da u prosjeku na platformi provode 80 minuta dnevno, što je duljina prosječnog filma. Navela je da najveća snaga TikToka njegova zajednica jer ima tu moć da solo kupovinu pretvori u zajedničku aktivnost.

Pristup medija generaciji Z

Na krilima TikToka uslijedilo je predavanje Liesbeth Nizet, Head of Future Audiences Monetization u Mediahuis Group, koja je u svom predavanju istaknula savjete kako se mediji mogu približiti generaciji Z, s obzirom na to da trenutno prosječni čitatelj novina ima 70 godina.

“Generacija Z više vjeruje influencerima nego novinarima. Zašto onda mediji nemaju svoje kreatore sadržaja na društvenim mrežama? Znam da je teško promijeniti redakciju, jer u njoj sjede novinari s karijerom koju su gradili godinama, ali potrebno je pronaći mjesto u njoj i za influencere, odnosno ljude koji će novinski sadržaj dijeliti s drugim publikama”, rekla je Nizet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Digitalna transformacija medija

Da mediji ne smiju bježati od novih tehnologija složio se i Daniel Fazlić, direktor digitalnog razvoja Bloomberg Adria, koji je istaknuo da zaposlenici u medijima već danas mogu automatizirati nekoliko svojih rutinskih zadataka uz pomoć umjetne inteligencije.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Analiza podataka, transkribiranje intervjua pa i transformacija novinskog teksta u post ili video za društvene mreže – sve su to zadaci koje, kazao je, AI može napraviti brže i bolje od novinara, čime on ima više vremena za istraživačke tekstove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dnevni dio SoMo Borca zatvorio je Galeb Nikačević Hasci-Jare, autor Agelasta, jednog od najpopularnijih podcasta u regiji.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

On je u svojom predavanju istaknuo kako u današnjem digitalnom svijetu nema više uloge gatekeepera koja je prije postojala u tradicionalnim medijima. Kako je kazao, maksimiziranje posjećenosti i broj klikova su postali važniji od kvalitetnog sadržaja, zbog čega su mediji postali trgovci pažnjom.

“Današnji mediji kreiraju pretežito shock i entertainment value gdje pobjedu odnosi najbolji naslov ili fotka. Zbog toga imamo osjećaj kao da su u našem okruženju ostali samo potpuni luđaci, radi čega se okrećemo stranim medijima kako bismo zadovoljili svoju težnju za kvalitetnim sadržajem. No, ispostavilo se da to ne mora biti tako, odnosno da i u našoj regiji postoje zanimljivi i pametni sugovornici. Ako zapalite taj plamen znatiželje u publici, ako im ponudite sadržaj koji će ih učiniti pametnijima, onda ćete od njih dobiti i povjerenje te će vam se oni vraćati”, istaknuo je Nikačević Hasci-Jare te dodao kako ne postoji dosadna tema, već samo dosadni sugovornici.