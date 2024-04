Jutro pretežno vedro, tek uz prolazno umjerenu, uglavnom visoku naoblaku koja zatim neće kvariti dojam sunčanog vremena. Na kopnu ponegdje još slab do umjeren jugozapadni vjetar, osobito u gorju, a na moru pak mirno. Zato se mjestimice oko Istre ili u zadarskom akvatoriju može očekivati u noći sumaglica ili magla, ali samo nakratko, moguća i po gorskim kotlinama. Jutro svježe, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj iznimno toplo i još sunčanije, nerijetko i potpuno vedro. Temperatura oko visokih 27 °C, lokalno čak 28 °C, kao da je kraj lipnja, a ne početak travnja. Toplo će za planinarenje biti i u višem gorju, a pritom će i jugozapadni vjetar gotov potpuno oslabjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I na istoku vrlo toplo te pretežno sunčano, tek tu i tamo uz malo oblaka. Vjetar slab, a temperatura između visokih 26 i 28 °C.

U Dalmaciji sunčano i toplo s temperaturom od 21 do 25 °C - najviše u zaobalju. No, zapuhat će ovdje prolazno slab do umjeren maestral, nešto izraženiji na otocima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjevernom Jadranu obilje sunca i vedrine. Vjetar slab, rijetko u gorju umjeren jugozapadni. Posvuda malo toplije, 21-22 °C, a u dijelu gorskih krajeva i osjetno toplije, primjerice oko ogulinskog područja vrlo toplo kao i u ostatku unutrašnjosti.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti za vikend pa i početkom idućeg tjedna još malo toplije, ne samo vrlo toplo, nego barem ponegdje i vruće, najčešće u ponedjeljak. Osim što bi se mogli rušiti neki travanjski rekordi, bit će to i najraniji vrući dan u godini. Jedan takav, kada maksimalna temperatura prelazi 30 °C, smo imali početkom mjeseca na osječkom aerodromu, a sada je to moguće i drugdje. Promjena se očekuje potkraj utorka, čini se glavninom s utorka na srijedu. Još nije sasvim pouzdano koliko će točno izraženo biti osvježenje, ali će ga zasigurno biti uz prolaznu kišu i pljuskove u srijedu. Svakako temperatura barem nešto primjerenija travnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idućih dana na moru

Na Jadranu bez vrućine, ali i tu znatno toplije od prosjeka do sredine idućeg tjedna. Pretežno sunčano, tek će porasti vjerojatnost za mjestimičnu jutarnju maglu u nedjelju i ponedjeljak, posebice uz zapadnu obalu Iste. Od utorka po jugu, sve izglednija kiša i lokalni pljuskovi u srijedu, ali već u četvrtak prolazno i bura.

Vikend pred nama idealan za boravak na otvorenome, za razliku od prošlog bez saharske prašine i bez jakog vjetra, samo iznimna toplina. No, valja računati na umjeren UV indeks sunčevog zračenja, a alergičari i na visoke koncentracije peluda drveća.