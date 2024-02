NIJE MU PRVI PUT / VIDEO Milanovića nasmijalo pitanje o Turudiću pa opsovao: 'Kako da ja to stopiram? Termobaričnim oružjem, kako je*ote'

"Treba objaviti kad ćemo na izbore i od toga se ne može raditi privatna prćija. Dakle, kad premijer odluči. Zašto bi bilo tako? Jesam se ja tako ponašao? Kao i s Turudićem, danas je jedan predsjednik stranke koji je na aparatima već pet godina rekao da za Turudića barem znamo na čemu smo i kakav je. To su govorili za Hitlera kad su ga potvrdili za kancelara. Nemojte se zezati", rekao je predsjednik Zoran Milanović. "Ako Turudić bude izglasan, znači li to da ćete vi to na neki način stopirati", pitala ga je novinarka. "Evo nje, there she goes. Kako da ja to stopiram? Termobaričnim oružjem, kako mislim j****e. Da galamim toliko da im bubnjići iskoče iz ušiju. Ovo može zaustaviti samo Plenković. Polazim od toga da neke stvari nisu, kako on to voli reći, prinijeti pozornosti. Možda mi potpuno oprečno, pogrešno, a netko ispravno shvaća dužnosti i terete vlasti i odgovornosti. To moraju biti ljudi koji ispunjavaju najviše standarde, a Turudić ne ispunjava ni najniže", rekao je predsjednik.