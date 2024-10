Svaki zaron nova čaša za šampanjac, guma, plastika... : 'Sve je to s kruzera i luksuznih brodova'

Podmorje Jadrana krije nebrojena čudesa – i ona prirodna i ona koja su, nažalost, ostavljena ljudskom nebrigom. No, zahvaljujući srcima punim ljubavi prema moru, postoje i ljudi koji to more čuvaju, poput članova Ekološkog ronilačkog kluba "Leut" iz Blaca. Oni ne mare za prepreke, već s osmijehom i odlučnošću zaranjaju u dubine, vadeći tone otpada koji ne pripada plavetnilu Jadrana.

U akciji "Počistimo ispred vrata", koja se odvija između 11. i 17. listopada, ronioci "Leuta" iz Blaca su se zaputili prema otočnim lukama Oliba, Silbe, Premude i Ista, poznatima kao "vrata Dalmacije". Svaki zaron donosi ne samo vreće otpada, već i osjećaj ponosa – jer Jadran zaslužuje biti čist i slobodan, baš kao i ljudi koji ga štite.

Foto: ERK Leut Blace

U akciji u luci na Olibu, izvučeno je više od dvije tone različitog otpada. Staklene boce, plastika, gume, vrše... – sve to leži na morskom dnu, a ronioci, predvođeni iskusnim članovima kluba, neumorno rade kako bi vratili moru njegovu ljepotu. Među roniocima su i ratni vojni invalidi, veterani Domovinskog rata, ljudi koji su već jednom branili ovu zemlju, a sada brane njene vode.

"To su ljudi među kojima mnogi od njih odvajaju svoje slobodno vrijeme, godišnji odmor, pa čak i svoje dnevnice, da bi sudjelovali u ovim akcijama. Među nama ima ratnih vojnih invalida, profesionalnih vojnika, umirovljenika", govori nam Dražen Ivanković.

I oni hrabro zaranjaju u nepoznato, svakodnevno se susreću s izazovima, ali njihov duh ostaje neukrotiv.

Ivanković, iskusni veteran koji onako usput otkriva da ima 200 gelera u nozi, podijelio je svoja razmišljanja. "Nije to otpad s malih brodova, smeće nalazimo tamo gdje su veliki, jahte i gdje idu kruzeri. Nije toga bilo ranije. Ima tu svega, od guma, željeza, boca, čaša od šampanjaca i vina.

Iskreno, ne bih se složio da je to otpad koje je nanijelo more iz Albanije i Crne Gore. Naše je, s brodova koji nama dolaze. Osjećam da smo Jadran prodali bogatim strancima za nula kuna", govori nam Ivanković. Kaže, prije mjesec dana na istom mjestu čistili su i ovog puta na istom mjestu bio je novi otpad.

I opet, nije mu teško potegnuti iz Splia, zaroniti u dubine i izvaditi gadosti koje ostave drugi. Ali svaki zaron donosi ne samo smeće, već i nadu da će more opet zasjati u svom punom sjaju. Jer rade oni ovo za budućnost, za djecu i one koji dolaze iza njih. Tihi čuvari Jadrana čiste podmorje nakon što je sezona splasnula i šalju poruku da je bitno biti dobar prema prirodi. I dolaze sa svih strana - osim iz Splita, potegnut će i iz Zagreba, BiH, Ploča, Blaca...

