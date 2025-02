Vatrogasac na Krku brutalno napadnut: 'Dobio je dva udarca u glavu, srušio se na pod'

Javna vatrogasna postrojba s Krka u utorak su objavili šokantnu stvar - prilikom dolaska na intervenciju gašenja požara, jedan njihov kolega napadnut je. Dobio je dva udarca u glavu i srušio se na pod te je morala intervenirati i policija, a stigla je i interventna policija.

U svojoj objavi na Facebooku naveli su i da to nije prvi put. Napisali su da se radilo o požaru u naselju Homutno u Omišlju, dojavu o buktinji zaprimili su u 22.31 sat te da su odmah u pomoć pozvali i kolege iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice.

"Nedugo nakon dolaska JVP-a, dolaze i članovi DVD-a Njivica, koji su ničime izazvanim bili fizički napadnuti te je jedan član zadobio lakše ozljede te mu je pružena hitna medicinska pomoć", napisali su u svojoj objavi na Facebooku.

Dodali su i da su pristupili gašenju požara tek kad je situaciju pod kontrolu stavila policija.

Foto: JVP Krk

Razgovarali smo sa zapovjednikom JVP Grada Krka Goranom Grubišićem koji nam je otkrio detalje brutalnog nasrtaja - bila je to skupina od 50-ak ljudi koji su dočekali vatrogasce, situacija je bila prilično napeta.

"Dojavu smo zaprimili u 22.31 sat i vrijeme našeg odaziva bilo je 60 sekundi kad smo već bili krenuli na intervenciju. Koju minutu nakon dojave, pozvali smo u pomoć i kolege iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice. Njima treba 10-ak minuta za izlazak na intervenciju jer nemaju stalno dežurstvo, nego se moraju prvo ekipirati. Oni su krenuli na intervenciju oko 22.45", prepričava nam zapovjednik Grubišić.

Dolaskom na mjesto požara dogodio se šok - kolega iz DVD-a izašao je iz kamiona i momentalno je uslijedio napad. "Praktički je odmah dobio dva udarca šakom u glavu. Srušio se na pod. Policija je već bila tu, a kolega se odmah pribrao, podigao i udaljio", rekao nam je zapovjednik.

Foto: JVP Krk

Policija je odmah reagirala, preuzela kontrolu nad situacijom. Stigla je, potvrđuje nam zapovjednik Grubišić, i interventna policija.

"To je bila skupina od 50-ak ljudi koji su nas dočekali. Tek kad je policija preuzela kontrolu nad situacijom, mogli smo početi gasiti požar", kaže.

Ozlijeđenom kolegi iz DVD Njivica djelatnici Hitne pružili su pomoć. Zapovjednik Grubišić potvrđuje da je dobro i da nema težih ozljeda. Požar su do 23.43 lokalizirali - gorjele su dvije autoprikolice.

"Prema svemu sudeći, jedna autoprikolica služila je kao priručno skladište, druga je bila nastanjena - bilo da je netko u njoj živio ili ju je koristio za povremeno za prespavati", kaže nam.

Foto: JVP Krk

U svojoj objavi na Facebooku napisali su i da se požar bio proširio na razni materijal, odnosno otpad oko samog objekta. U intervenciji je sudjelovalo sedam vozila i 16 vatrogasaca JVP Grada Krka i DVD Njivica, a požar se potom ponovio oko 4 sata u noći kad su ga ponovno ugasili pripadnici JVP Grada Krka.

U svojoj objavi na Facebooku napisali su da ovo nije prvi put da se slično događa u tom naselju: "Nedavno se slična situacija dogodila našim kolegama iz JVP Našice i DVD Podgorač, a sada i mi svjedočimo istim. Duboko smo potreseni i jednostavno ne možemo vjerovati da netko želi nauditi žurnim službama dok oni nesebično pokušavaju pomoći drugima. Osuđujemo ovaj i bilo koji drugi oblik napada na vatrogasce te druge pripadnike žurnih službi. Ozlijeđenom vatrogascu želimo brz oporavak. Zahvaljujemo DVD Njivice i DVD Dobrinju na pomoći kao i policiji na brzom djelovanju".

Foto: JVP Krk

Zapovjednik je u razgovoru za Danas.hr pojasnio koja je pozadina.

"Mi kada idemo na intervenciju u to naselje, radimo to isključivo uz pratnju policije. Bilo je i ranije napada, čak su nam krali i opremu. Sam DVD zaista se nalazi preko puta tog naselja i možda su izrevoltirani što se ne reagira odmah iste minute kad oni dojave da je požar. Ali star je ovakva - mi u JVP odmah po dojavi reagiramo i u intervenciju krećemo u roku od 60 sekundi, a to je zaista brzo. Treba nam neko vrijeme da stignemo do naselja. Kolege iz DVD-a imaju bazu preko puta naselja, ali to su ljudi koji nemaju stalno dežurstvo, nisu tamo stalno. Nego im treba 10-ak minuta da se ekipiraju i da krenu na intervenciju. Oni doslovno izlaze iz svojih domova, svojih kreveta i nesebično kreću u pomoć", govori nam zapovjednik. Kaže, da je to možda bio motiv napada, ali ne želi dublje spekulirati, ali više nam puta navodi da tamo odlaze u intervenciju samo uz pratnju policije.

Foto: JVP Krk

Dodaje: "Mi želimo samo raditi svoj posao, a to je pomoći i spasiti ljudske živote i imovinu. Nažalost, 10-ak puta godišnje imamo intervencije u tom naselju i uvijek idemo uz pranju policije. To je tako", govori nam.

Foto: JVP Krk

O svemu se oglasila i primorsko-goranska policija.

"U suradnji policije i protupožarnog inspektora obavljen je očevid požara koji je izbio sinoć oko 22 sata na području Omišlja. Obavljenim očevidom isključen je tehnički uzrok požara, a u požaru su izgorjele dvije kamp kućice te predmeti koji su se nalazili u blizini (smeće, plastika, gume i drugo). Nastala šteta cijeni se na nekoliko stotina eura. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci JVP Krk te DVD-a Njivice i Dobrinj. Također, tijekom ovog događaja nekoliko je osoba narušavalo javni red i mir, a napadnut je i jedan od vatrogasaca koji je pri tome tjelesno ozlijeđen", objavili su.

Navode i da je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica, kao i sudionika ovog događaja.

