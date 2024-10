Urban, Hanka i Sandra Bagarić podigli Rijeku na noge: Bilo je i suza!

Gotovo je postala tradicija da suze poteku na humanitarnim koncertima "Prsten za budućnost", jer u vrtlogu emocija, glazbe i s idejom da najveći umjetnici s naših prostora pjevaju s tako dobrim razlogom, teško je zaustaviti navalu pozitivne energije koja ispuni dvoranu.

Baš tako je bilo i prošlog vikenda u riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca, gdje su se jednako glasno pjevale i Urbanove pjesme i pjesme Hanke Paldum. Jednako su glasno pljeskom dočekali i Sandru Bagarić s pijanistom Darkom Domitrovićem, zatim Martinu Majerle, Anu Širić, klapu Kastav, Ivana Jelića... Rijeka je u nedjelju doživjela zaista jedinstven i spektakularan koncert u HNK-u, a razlog je bio i više nego plemenit – prikupljanje sredstava za dvadesetak stipendista "Zaklade Prsten."

Foto: Privani album

"Ljudi su naprosto bili oduševljeni, toliko ih se javilo da im je žao što nisu bili, jer Rijeka je dobila nezaboravan koncert", rekla je dr. Ana Babić, profesorica na riječkom Ekonomskom fakultetu, rodom iz Travnika, a životom Riječanka te dopredsjednica "Prstena". Istaknula je da humanitarnim koncertima uvijek pokušavaju spojiti more i Bosnu i Hercegovinu te time predstaviti ideju suživota ljudi, pa tako i kroz pjesmu te odabir izvođača koji se rado odazivaju njihovim pozivima.

Foto: Privani album

Osim oduševljenja nakon koncerta, dr. Babić naglašava da je glavni cilj prikupiti sredstva za stipendije za koje je nedavno raspisan novi natječaj. Bit će dodijeljeno dvadesetak stipendija, a stipendisti će tijekom akademske godine (10 mjeseci) primati po 300 eura, što ukupno iznosi 3000 eura godišnje.

Foto: Privani album

Zaklada je do sada osigurala više od 370 stipendija, a njezin rad podržavaju brojni članovi Prstena te prijatelji udruge. Dr. Babić kaže da su već dobrim dijelom osigurali sredstva za stipendije za ovu godinu, a natječaj je otvoren za sve. Ipak, jedan od uvjeta je poveznica s Bosnom i Hercegovinom. Pojasnila je da to ne znači da su studenti rođeni u susjednoj zemlji: "Danas imamo već treće koljeno koje živi u Hrvatskoj, roditelji mnogih stipendista doselili su tijekom 90-ih u Hrvatsku, a ti studenti su rođeni ovdje. Naš glavni cilj je zadržati mlade da ne odu u inozemstvo, već da ostanu na našim prostorima", ističe.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, natječaj je otvoren do 25. listopada 2024. godine, do 23:59 sati. Neki od kriterija uključuju rektorovu i dekanovu nagradu, kao i aktivnost u udruzi Prsten. Do sada je Zaklada dodijelila oko 370 stipendija, a detalje o ovogodišnjem natječaju možete pogledati OVDJE.

Inače, na koncertu je bio i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, dožupan Vojko Braut, kao i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović. Podravni govor održao je predsjednik Udruge Prsten Vjekoslav Bratić.

Foto: Privani album

