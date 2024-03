Promjena vremena stiže u drugom dijelu vikenda, ali mnogi će je osjetiti već sutra tijekom dana. Tlak pada, jačat će južina. Nova hladna fronta će sredinom dana još biti nad Alpama, a onda razmjerno brzo u noći na nedjelju zahvatiti naše krajeve. Fronta će nam donijeti i hladniji zrak sa sjevera kontinenta, barem nakratko.

DHMZ je upalio žuti alarm za većinu Hrvatske zbog jakog vjetra i mogućeg grmljavinskog nevremena.

SUBOTA

Sutra ujutro još pretežno vedro. Tek će u gorju i na krajnjem sjeveru biti nešto umjerene naoblake, a lokalno uz obale rijeka samo nakratko je moguća magla, vjerojatnije na istoku. U početku mirno, bez vjetra, a onda tijekom prijepodneva kreće jačanje juga i jugozapadnog vjetra, u gorju do sredine dana već ponegdje s jakim udarima. Najniža temperatura slična ili malo samo niža od današnje, između 4 i 7 °C na kopnu, a oko 11 °C duž obale i na otocima.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj više oblaka, ali ostat će djelomice sunčano. No, razmjerno vjetrovito uz umjeren na udare jak jugozapadni vjetar s kojim će temperatura biti još viša, oko 20 °C. Jače naoblačenje s kišom stiže navečer, može i zagrmjeti, a uz nagli pad temperature, okretanje na jak sjeverac, u noći na nedjelju je u gorju malo snijega, a pomiješan s kišom nakratko je moguć i u nižim predjelima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, do kasno navečer i suho. Još toplije uz slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Neuobičajeno toplo za doba godine, temperatura između 20 i čak 23 °C.

U Dalmaciji dosta sunca, samo povremeno umjerena naoblaka. Temperatura između 18 i 21 °C, ali uz umjereno, navečer jako jugo neće svima biti baš najugodnije. Na sjevernom Jadranu i u gorju postupno sve više oblaka uz jako na udare olujno jugo. Malo kiše možda oko Rijeke, a onda znatno češća i jača navečer te u noći pa i u obliku izraženijeg grmljavinskog pljuska. Temperatura od 15 do 19 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti se glavnina oborina s hladnom frontom očekuje u noći na nedjelju, a u najvišem gorju susnježica i snijeg, a prolazno je susnježica moguća i u nižim predjelima, ali bez stvaranja snježnog pokrivača. Znatno manje oborina u drugom dijelu nedjelje, ali bit će svježe pa i prohladno. Ponedjeljak sunčaniji, danju ugodniji, ali nakon razvedravanja valja računati na hladno jutro uz mraz. Od utorka opet sve promjenjivije i toplije, sredinom tjedna uz povremeno malo kiše.

IDUĆIH DANA NA MORU

Duž Jadrana u nedjelju pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, ali uz prolaznu buru kreće djelomično razvedravanje, najprije na sjevernom dijelu. U ponedjeljak će sunčano i prevladavati, ali već od utorka kreće nova južina, a od četvrtka će se izredati i par novih naoblačenja s kišom.