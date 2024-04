Ako ste mislili za vikend negdje uživati na otvorenom, vremenska prognoza koju je objavio DHMZ za vikend neugodno će vas iznenaditi.

Kako su izvijestili iz DHMZ-a, bit će umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu najprije u zapadnim krajevima, a do večeri i na krajnjem jugu. Istok zemlje uglavnom suh. Pljuskovi i grmljavina najvjerojatniji su na sjevernom Jadranu dok će u višem gorju biti susnježice i snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak tijekom prijepodneva u okretanju na umjerenu i jaku buru, prvo na sjeveru, a do kraja dana duž obale. Podno Velebita olujni udari. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 7 i 11 °C. Najviša dnevna između 10 i 15, u Dalmaciji i do 17 °C.

Svježija jutra

Prema izgledima vremena DHMZ -a od nedjelje do utorka bit će promjenljivo i nestabilno, povremeno će padati kiša. Najsunčaniji i uglavnom suh bit će ponedjeljak. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, malo oslabjeti, a u Dalmaciji će u ponedjeljak nakratko zapuhati do umjereno jugo. Jutra od utorka svježija.

Zasad je narančasti i žuti meteoalarm upaljen za područje duž obale zbog jakog vjetra. "Pojačana, mjestimice jaka, a moguća i vrlo jaka bura", stoji u upozorenju.

Prema prognozi RTL-a idućih dana na kopnu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i kratkotrajne pljuskove izglednije za vikend i sredinom novog tjedna. Ali bit će i sunčanih razdoblja, češćih u utorak. Uz umjeren, u nedjelju i jak vjetar sa sjevera ostaje svježe, ujutro i hladno pa ponegdje može biti slabog mraza. Na Jadranu umjerena naoblaka, povremeno slaba kiša i kratkotrajni pljuskovi moguće praćeni grmljavinom. Samo u ponedjeljak djelomice sunčano i uglavnom suho. Ostaje vjetrovito uz umjerenu i jaku, u nedjelju i utorak podno Velebita i olujnu buru, a temperatura se neće značajnije mijenjati.

