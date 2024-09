Ukida se razred u zagrebačkoj školi. 'Učiteljica će ostati bez posla kod nas'

Ukida se razred u zagrebačkoj školi iz kojeg se ispisalo 14 učenika koje je zlostavljao drugi učenik.

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja potvrdilo da se problematični učenik premješta u drugu školu, Grad ni Ministarstvo nisu se detaljnije oglašavali. Međutim, 24sata razgovarala su s roditeljima djece koja pohađaju paralelni razred u toj školi koji su otkrili da će dvoje učenika biti prebačeno u njihov razred, a da učiteljica koja je predavala tom razredu ostaje bez posla.

"Imali smo roditeljski sastanak s našim učiteljem, dosta se korektno držao cijelo vrijeme i bio je vrlo diskretan. Jučer poslijepodne smo doznali da se ukida taj paralelni razred u kojemu je ostalo samo dvoje učenika. Oni će doći u naš razred i predavat će im naš učitelj, a njihova će učiteljica, nažalost, ostati bez posla u našoj školi. Nju će vjerojatno prebaciti u neku drugu školu kao višak", otkrili su roditelji.

Roditelji dodaju da nitko ne zna kamo se seli problematični dječak. "Sve je obavijeno velom tajne. Da je škola na vrijeme reagirala to se sve moglo spriječiti. Trebale su mu se na vrijeme izricati mjere, opomene, škola je bila troma. On je imao samo jednu opomenu i kasnije zabranu pohađanja boravka i to tek kad je situacija u prošloj školskoj godini eskalirala. Dobio je i asistenta, međutim njegovi su roditelji odbili da ga njihov sin ima pa je taj asistent na kraju došao u naš razred iako bi bio idealan tom dječaku da pazi na njega. Sve skupa je vrlo nezgodno, a i izuzetno tragična situacija za školu s obzirom na to da se cijeli razred ispisao", dodaju roditelji.

