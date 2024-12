Dobre vijesti stižu iz bolnice! Učenici ranjeni u napadu u školi idu doma

Lijepe vijesti za Badnjak dolaze iz Klaićeve bolnice. Dvojica dječaka u dobi od 7 i 11 godina koja su zadobila višestruke ubodne rane u stravičnom napadu u školi u Prečkom, dobro su. Kako doznaje RTL, danas u poslijepodnevnim satima će biti otpuštena iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

"Upravo im pišem otpusno pismo i danas će u poslijepodnevnim satima biti otpušteni iz bolnice. Dječaci su dobro. Jako smo sretni i zadovoljni što su dobro i što ih možemo pustiti da blagdane provedu s obiteljima. Cijelo vrijeme su bili na odjelu sa svojim majkama koje su stalno uz njih. Organizirali smo da budu zajedno u apartmanu. Iz prijašnjih iskustava smo vidjeli da kad su u pitanju traume, poželjno je da su djeca s roditeljima. Na sreću ništa se nije događalo da bi morali na kirurški zahvat osim one inicijalne kirurške obrade koja im je učinjena u petak kad su došli", kazao je za 24sata Fran Štampalija, specijalist dječje kirurgije i voditelj Odjela jednodnevne kirurgije Klinike za dječje bolesti Klaićeva.

Stanje 15-godišnjeg dječaka koji je također teško stradao i operiran je u KBC-u Zagreb također je dobro, no on još neko vrijeme ostaje u bolnici. "Dječak je dobro, stabilan je, no nećemo ga još otpustiti. Ostaje kod nas na liječenju još par dana", rekao je za 24sata dr. Milivoj Novak.

I učiteljica koja je zadobila najteže ozlijede stabilno je i normalno komunicira, no još ostaje u bolnici. "Učiteljica je klinički stabilno i oporavlja se u skladu s očekivanjima", kazala je voditeljica Ureda ravnatelja KB Sveti Duh Snježana Foschio-Bartol.

