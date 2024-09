U Zadru više nema mjesta za pokojnike. Obitelji na mukama - ili polica ili zemljani grob

Na Gradskom groblju u Zadru nema izgradnje novih grobnica, kao ni na ostalim postojećim gradskim grobljima kojima upravlja komunalno poduzeće Nasadi d.o.o., potvrdili su nam iz te zadarske tvrtke.

Groblje se ne može širiti, ne mogu se graditi nove grobnice, pa ako netko premine - i nema od ranije osigurano ukopno mjesto - postoje samo dvije opcije: ili zakupiti policu u zajedničkoj grobnici na tri godine i tamo položiti pokojnika, ili na 15 godina sahraniti pokojnika u zemljani grob.

Problem nije od jučer, kotrlja se godinama, a čini se da je sada voda došla do grla jer prostora na grobljima kojima upravlja komunalno poduzeće Nasadi jednostavno nema.

Pojasnili su nam kakvo je stanje.

"Još 2008. godine Nadzorni odbor tvrtke odobrio je prijedlog direktora da se novoizgrađene grobnice na Gradskom groblju u Zadru prodaju isključivo za smrtne slučajeve i za ukop pokojnika pokopanih u 'posuđene' grobnice, i to zbog nedostatka grobnica, odnosno nemogućnosti širenja groblja i izgradnje novih grobnica. Samo njima su se grobnice prodavale sve do 2018. godine. A onda su se krajem te godine grobnice prestale prodavati čak i njima, jer su sve novoizgrađene grobnice prodane, a nove se nisu mogle graditi", objašnjavaju iz tvrtke Nasadi.

Ili polica ili zemljani grob

Od tada pa sve do danas, ako netko premine i za njega ne postoji od ranije ukopno mjesto, postoje samo dvije opcije.

Prva je da se zakupi polica u zajedničkoj grobnici, i to na najviše tri godine. Godišnja cijena za policu je 58,29 eura, a ukop se ne plaća.

Druga opcija je sahraniti pokojnika u samostalni zemljani grob, i to na najviše 15 godina. Iz tvrtke navode da se u ovom slučaju ukop u zemlju ne plaća.

Ove godine na Gradskom groblju u Zadru, u postojeća polja gdje je bilo mjesta, dograđene su tri grobnice za potrebe privremenih ukopa, odnosno za potrebe zakupa ukopnog mjesta (police) u zajedničkoj grobnici.

Na današnji dan, ukupan broj polica u zajedničkim grobnicama raspoloživih za ukop je 17, potvrdili su nam iz tvrtke Nasadi d.o.o.

Pitali smo nazire li se kakvo rješenje. Odgovorili su: "Na području Crnog već dugi niz godina u planu je izgradnja novog gradskog groblja, 'Novo gradsko groblje grada Zadra'. Navedeno je od vitalne važnosti za naš grad, a to se vidi i po broju građana upisanih na listu zainteresiranih za novoizgrađene grobnice, kojih je u ovom trenutku više od tisuću, te se nadamo da će izgradnja novog groblja započeti sljedeće godine."

