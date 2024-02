Dijete jasličke dobi, mališan od svega godinu i sedam mjeseci završilo je u bolnici zbog trovanja sredstvom za čišćenje, potvrdila je za danas.hr Karmen Pavlić, osnivačica dječjeg vrtića u Velikoj Gorici.

Naime, radi se o pogrešci zaposlenice. Ona je sredstvom za čišćenje našpricala površinu u dječjem vrtiću i nije dobro obrisala i isprala. Dijete je ručicama dotaknulo površinu na kojoj je bilo sredstvo za čišćenje, a onda je ručicu stavilo u usta i ozlijedilo se.

"To se dogodilo jučer i prema informacijama djetetove majke, dijete u redu. Bili su u bolnici, dijete neće imati nikakve posljedice. Naime, došlo je u doticaj sa sredstvom za čišćenje. Lavabo nije bio dobro ispran i dijete je stavilo ručicu na to i onda ju je stavilo u usta. Sredstva su dosta abrazivna i naravno da je došlo do te situacije. Mi smo odreagirali, odnosno odgajateljica je oprala dijete, pozvali smo roditelje, dijete je prebačeno u bolnicu. U stalnom smo kontaktu s roditeljima. Dijete je dobro i bit će sve u redu", objasnila nam je Pavlić.

" Sve je to skupa stresno i za nas, a najviše za dijete, rekla je Pavlić.

Načelnik Općine Kravarsko Vlado Kolarec kazao je za Danas.hr da ga je kontaktirala ravnateljica vrtića i obavijestila da je dijete prstima povuklo po tekućini i da je prevezeno u bolnicu.

"Liječnici su rekli da neće biti posljedica", kazao je Kolarec.

