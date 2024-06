Nastavljaju se vrući i sunčani dani. Međutim, sjevernije od naših krajeva se sve do ponedjeljka zadržava ova fronta, pa će povremeno malo vlage stići i do naših, uglavnom sjevernih krajeva. U takvoj situaciji u noći u Međimurju i Podravini može biti koji izraženiji pljusak, ali već ujutro i prijepodne pretežno sunčano, kao i u ostatku zemlje.

Vjetar većinom slab ili će potpuno izostati, a temperatura ujutro uglavnom malo viša od današnje. Nakon tople noći na dalmatinskoj obali i otocima između 20 i 22 °C, drugdje 17, 18 °C, a samo u gorju i zaobalju nekoliko stupnjeva manje.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj moguć je jači razvoj oblaka i tuča, osobito prema večeri u Zagorju, Međimurju i Podravini. Vjetar uglavnom slab, samo u Zagorju ponegdje umjeren jugozapadnjak, a temperatura slična današnjoj. Vruće na oko 30 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijem barem djelomice sunčano, samo uz oblake dnevnog razvoja. Ostaje uglavnom suho, samo na zapadu regije može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska praćenog grmljavinom, ali navečer i u noći u Podravini mogu biti prolazno izraženiji. Vjetar većinom slab istočni, a temperatura bez veće promjene - između 29 i 32 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, većinom samo uz visoke koprenaste oblake, dok će u zaobalju biti malo oblaka dnevnog razvoja. Puhat će slab do rijetko gdje umjeren vjetar s mora te će biti vruće - 29 do 31°C, u zaleđu moguće i do visokih 33 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok u gorju i unutrašnjosti Istre uz umjeren dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost za poneki grmljavinski pljusak, samo lokalno izraženiji. Puhat će uglavnom slab vjetar s mora, a temperatura između 28 i 30 °C.

PROGNOZA ZA KOPNO i MORE

Još u nedjelju na kopnu pretežno sunčano, uglavnom suho i vruće, a zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak. U novom tjednu promjenjivije i nestabilnije - mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima u ponedjeljak moguće lokalno izraženiji. Od utorka malo manje toplo - temperatura ispod 30 °C.

Na Jadranu slično, sve do kraja vikenda pretežno sunčano i vruće, a potom promjenjivije i nestabilnije. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom većinom na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji oborine biti rjeđe i sporadične te većinom ograničene na zaleđe. Zapuhat će slabo do umjereno jugo, u srijedu najprije podno Velebita prolazno bura, dok se temperatura neće značajnije mijenjati.