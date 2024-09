Pronađene meduze, ali ne u moru, nego pogledajte gdje: 'Uhvatila nas je panika, upali smo među njih 20-ak'

Meduze – bića koja se najčešće povezuju s morem i opeklinama koje su sposobne zadati, nisu samo morska bića. Tako su, prema informaciji čitatelja SiB-a, prije nekoliko dana pronađena i u slatkovodnim slavonskim vodama.

Jezero Banja u Vinkovcima najpopularnije je kupalište u Vinkovcima. Samo jezero nastalo je kao proizvod iskapanja sirovine, točnije gline za izradu opeke, a danas se koristi za sportsko-rekreacijsku namjenu i ima brojne sadržaje pa tako i prekrasnu šljunčanu plažu. Upravo na tom području, prije nekoliko dana pronađene su i meduze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Moj bratić Antonio Matikov i ja smo se kupali na Banji oko 18 sati u nedjelju. Otišli smo malo dalje od obale i u jednom trenutku bratić je ugledao nešto malo bjelkaste boje kako mu je prošlo pored noge, ali nije reagirao jer je mislio da je to neki komad plastike koji pluta. Isto sam i ja primijetila, zagledala sam se u to i u nevjerici pitala Antonia je li to meduza, na što je on rekao 'ma daj molim te, baš ima meduza u Banji'”, govori Petra Udovičić.

'Uplašili smo se'

No, tad su se pobliže zagledali i uistinu vidjeli meduzu kako pliva kraj njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“U tom trenutku smo se uplašili jer nismo znali koja je to vrsta meduze i možemo li imati kakve posljedice ako nas dotakne. Zatim smo brzo podigli noge na dasku na kojoj smo bili jer smo se uplašili. Bili smo u šoku par minuta jer nismo mogli vjerovati da smo vidjeli meduzu u Banji”, dodaje ona.

Kad su se smirili, nastavili su plutati na toj dasci i primijetili da su meduze svuda oko njih.

“Naravno, kada smo to vidili, uhvatila nas je panika i nismo uspjeli održati ravnotežu na dasci pa smo se prevrnuli i upali među meduze, njih barem 20-ak. Ali hvala Bogu niti jednu nismo dodirnuli i uspjeli smo se brzo popeti natrag na dasku za surfanje i nakon toga smo odlučili otići natrag do plićaka gdje nas je čekao prijatelj”, dodaje Petra.

Slatkovodna vrsta

Odlučili su kako će jednu pokušati i uhvatiti i u tome su u konačnici i uspjeli nakon čega su se uvjerili kako se uistinu radi o meduzi. Sve su uspjeli i snimiti, što možete pogledati OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovom slučaju radi se o slatkovodnoj vrsti Craspedacusta sowerbyi. Kao i mnoge druge meduze, ova vrsta se pojavljuje u dva oblika – kao sjedilački polip i kao pokretna meduza promjera do 2,5 centimetra. Meduze se izbacivanjem vode polagano kreću, a izgleda kao da pulsiraju. Polip je veličine svega jedan milimetar i jako ga je teško vidjeti.

“Najčešće se više polipa nastani na školjki trokutnjači ili glatkim oblutcima. Meduze je teže zamijetiti tijekom dana jer su tada bliže dnu zbog životinjskog planktona kojim se hrane. U ranim večernjim satima se polako uzdižu prema površini. Hrane se sitnim planktonskim rakovima – veslonošcima i rašljoticalcima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krajem ljeta dolazi do prave eksplozije ovih mekanih i prozirno-bijelih organizama, pa se čini da snijeg pada u zelenoj vodi. Topla voda pogoduju njihovom razmnožavanju pa se ljeti događa pravi boom u populacijama”, kaže portal Priroda Hrvatske.

Ove meduze pojavljuju se u vodi dobre kvalitete i za razliku od svojih morskih srodnika, ne predstavljaju opasnost za ljude jer imaju iznimno slabe žarnice koje ne mogu probiti ljudsku kožu. Ove vrste u naše vode dospjele su iz voda Azije, a ranije su uočene u nekim slavonskim jezerima te u jezeru Šoderica kod Koprivnice, piše SiB.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedna zmija odlučila se rashladiti u moru. Snimka uplašila Splićane: 'Oli ima ga u moru'