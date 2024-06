Tlak zraka raste kako jača anticiklona nad našim područjem. Znači to stabilne vremenske prilike, ovoga puta dugotrajnije, dok su poremećaji zasad daleko od naših krajeva. Pritječe nam s juga i vrlo topao zrak, pa u takvim okolnostima nakon većinom tople noći na moru i toplo jutro - između 18 i 21 °C. Drugdje od 12 do 16. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna, osobito uz obale rijeka te po gorskim kotlinama. Prijepodne pretežno sunčano, na kopnu uglavnom uz slab vjetar. Na moru će pak prema sredini dana zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom i sjeverozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, samo uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U Zagorju, osobito u gorju uz granicu sa Slovenijom zanemariva vjerojatnost za pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar slab ili će potpuno izostati, a temperatura malo viša od današnje - 29, 30 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično - obilje sunca i često sparno. Uz oblake dnevnog razvoja mogući su lokalni kratkotrajni pljuskovi, ali to vrlo rijetko. I ovdje vruće - između 29 i 31°C uz većinom slab zapadnjak. U Dalmaciji sunčano i vedro, samo u zaleđu uz mjestimice pokoji prolazan oblak. Uz obalu slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru maestral, a temperatura 30, 31, u zagori moguće i do visokih 33 °C. I na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, uz more ponegdje i vedro. Uz uglavnom slab jugozapadnjak temperatura oko 29 °C.

PROGNOZA ZA KOPNO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve do vikenda na kopnu pretežno sunčano, vruće, nerijetko i sparno. Vjetar uglavnom slab, u srijedu prolazno umjeren jugozapadni, a temperatura u postupnom porastu sve do ponegdje 36 °C. Za vikend pak malo više oblaka i malo manje vruće, mnogima svakako podnošljivije s obzirom da će biti nekoliko stupnjeva manje, ali i dalje iznad 30 °C.

PROGNOZA ZA MORE

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Jadranu sunčano i vedro, uglavnom uz one već nekoliko puta spomenute oblake dnevnog razvoja, ali to uglavnom ograničeno na zaobalje. Puhat će slab do umjeren, u četvrtak na udare prema otvorenom moru moguće jak sjeverozapadnjak, podno Velebita u subotu i bura. I ovdje vruće, a temperatura u postupnom porastu.