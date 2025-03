Žena u trudovima, nema goriva, panika na granici: A onda je policajac Ivan učinio nešto nevjerojatno

Nevjerojatna i dirljiva scena dogodila se prije dva dana u zoru na ulaznoj graničnoj kontroli Nova Sela kod Metkovića. U glavnoj ulozi - policajac postaje granične policije Metković, Ivan Martinović, koji je pokazao da ispod uniforme kuca veliko, nesebično srce.

Naime, u srijedu u 4.50 ujutro na granicu je stigao automobil njemačkih registracija s vidno uzrujanim supružnicima. Razlog su bili trudovi i to neočekivani i beba koja je odlučila stići tjedan dana ranije. Bračni par bio je vidno uspaničen jer goriva nisu imali dovoljno ni do prve benzinske, a kamoli do splitske bolnice. A niti jedna benzinska pumpa u to vrijeme nije bila otvorena, piše Metković NEWS.

Policajac Martinović je odmah uočio ozbiljnost situacije i bez razmišljanja ponudio rješenje – dao im je svoje osobno vozilo kako bi trudnica na vrijeme stigla do bolnice. Procijenio je da čekanje hitne modža i nije najpametnija ideja, a da vremena za gubljenje - nema.

Zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji, a uznemireni budući tata odmah je prihvatio ponuđenu pomoć, par je sigurno stigao u splitsku bolnicu, gdje je nekoliko sati kasnije rođen – zdrav dječak.

