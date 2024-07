Sa svih strana stižu upozorenja za nadolazeće vrućine. Kako odmiče srpanj, tako je toplije vrijeme sve bliže, vraća se na istok i jug Europe, pa se u nekim područjima očekuje temperatura viša i od 40 stupnjeva Celzijevih.

Prema najavama meteorologa stranice Severe Weather Europe, taj dugotrajni val vrućine nastavlja se i idući tjedan. Paklene vrućine, kažu, očekuju se u dijelovima Italije, zemljama južnog i središnjeg Balkanskog poluotoka.

Novi toplinski val donio je puno topliji zrak, pa dok se zapadne zemlje u Europi malo rashlađuju, suptropski zrak prelazi preko istočnog dijela Europe. Visoke temperature kreću se iz Italije, šire se na balkanske zemlje, ali putuju i sjeverno prema Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj.

Objavili su i kartu koja prikazuje gdje će biti najgore, i samo pogled na kartu izaziva nelagodu jer se među najvišim temperaturama očekuju i iznad našeg područja.

Moguće je da će se uskoro vratiti loše vrijeme zbog velikog kontrasta u temperaturi između zapadne i središnje Europe. Zbog toga se stvaraju jaki vjetrovi na višim predjelima Francuske do alpskog područja i Poljske.

RTL-ov meteorolog Doran Ribarić kaže da je ovakvo stanje već neko vrijeme, ali da se te žestoke temperature ne bi trebale odnositi na Hrvatsku idućih dana.

"Temperature oko 40 Celzijevih stupnjeva nisu izgledne sada, no mogućnost postoji idućeg tjedna na području Dalmacije, primjerice na nekim lokalitetima kao što su Knin, Ploče, Makarska. Prvenstveno zbog akumulirane topline, no to ćemo detaljnije i pouzdanije znati idućih dana.", kaže nam Ribarić.

Od četvrtka pa do kraja tjedna, toplinski val pomiče se dalje prema istoku, tako zahvaća dijelove Poljske, Bjelorusiju, Ukrajinu i Moldaviju. Najviša poslijepodnevna temperatura bit će iznad 30 Celzijevaca, a Bjelorusija se već u subotu grije na 38 stupnjeva.

Prema Državnog hidrometeorološkom zavodu, u subotu su na snazi upozorenja na toplinske valove. Vrlo je velika opasnost u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu, Kninu, Rijeci i Splitu, koji su u crvenom, velika opasnost je u Gospiću i Dubrovniku, a nema nijednog područja zemlje koje nije u opasnosti od toplinskog vala.

"Temperatura zraka će u većem dijelu zemlje još malo porasti u odnosu na prethodni dan, i povećati ionako vrlo veliku opasnost od toplinskog vala", stoji na stranicama DHMZ-a.

Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vrijeme velikih vrućina su redovno piti dovoljno tekućine - vode! Napominju da ne treba čekati osjećaj žeđi da biste popili vode, vodu treba piti stalno. Treba izbjegavati boravak na direktnom suncu od 10 do 17 sati, a naročito djeca, trudnice, starije osobe, kronični i srčani bolesnici. Osobe koje rade na suncu trebanju češće odmoriti, maknuti se u hlad, hladiti mokrim oblozima.

Treba nositi laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, zaštiti glavu šeširom, oči sunčanim naočalama. Preporuka je jesti češće, ali u manjim porcijama i svakako unositi što više tekuće hrane u tijelo. Sve preporuke za ove vruće dane možete pronaći na poveznici.

