Nema kraja vrućinama: Pržimo se i za vikend, pakleno će biti i noću!

Nastavlja se vrućina, neugodnija na Jadranu nakon niza vrlo toplih noći u kojima se teško odmoriti i dobro naspavati. Ostaje slično i sutra u polju anticiklone, no još uvijek neće biti sasvim stabilno, jer u višim slojevima atmosfere istočnije kruži još nešto malo nestabilnijeg i vlažnijeg zraka. No, ti pljuskovi koji su mogući, bit će, slično kao i danas, uistinu rijetki i neće donijeti nikakvo osvježenje.

PETAK

Petak ujutro gotovo bez oblaka, tek mjestimična magla moguća po gorskim kotlinama. Nešto umjerene naoblake proći će u ranim jutarnjim satima i Dalmacijom, ali bez oborina. Puhat će slaba do umjerena, pod Velebitom i Biokovom nakratko pojačana bura, ali slabi već tijekom prijepodneva.

Najniža temperatura na kopnu od 16 do 20 °C, na moru će tek pred samo jutro spustiti na oko 25-26°C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje sunčano, vruće i sparno. Temperatura oko 33 °C, no bit će tu kao i danas lokalnog razvoja oblaka, uz granicu sa Slovenijom, ali postoji samo vrlo mala mogućnost za koji izolirani pljusak, uglavnom prema sjeveru. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, a uz 33-34 °C vruće i vrlo vruće. Malo lakše uz prolazno slab do umjeren sjeverni vjetar. Oblaka još manje nego danas, oko slavonskog gorja na zapadu i oko Podunavlja.

U Dalmaciji sredinom dana i popodne uz obalu i u zaleđu lokalni razvoj oblaka, postoji i manja šansa za koji pljusak, uglavnom prema jugu. Slab do umjeren maestral, a temperatura između 32 i 35 °C. Na sjevernom Jadranu obilje sunca pa i vedrine, tek u unutrašnjosti Istre, riječkom zaleđu i oko Velebita uz lokalni razvoj oblaka, ali rijetko koji pljusak moguć uz granicu sa Slovenijom. Bura prolazno slabi, okreće na sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do ponegdje visokih 36 °C, malo niže samo u najvišem gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi razdoblje bez gotovo ikakvih promjena na kopnu. Za vikend ustvari još stabilnije i još sunčanije, uglavnom i potpuno vedro, a ostaje vruće i sparno. Mala vjerojatnost za izolirani kraći popodnevni pljusak postoji u novom tjednu, ali uglavnom samo oko gorja.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu toplinski val do daljnjeg. Neugodne vrlo tople noći, vrući i vrlo vrući dani. Ujutro burin, danju maestral, za vikend u Dalmaciji prolazno pojačan. Za nijansu lakše, ako i toliko, tijekom idućeg tjedna.