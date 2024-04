Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet danas su na križanju Ulice Svetice i Ulice kneza Branimira obilježili početak izgradnje prve etape Biciklističke magistrale Zagreb.

Tomašević je istaknuo da je riječ o kapitalnom projektu koji se financira iz gradskog proračuna. Prva etapa 1,2 kilometra duge natkrivene biciklističke staze - prve takve u Zagrebu - bit će gotova na ljeto, a Tomašević je zahvalio na HŽ-u na pravu služnosti željezničkog koridora između čijih stupova staza prolazi. Najavljene su etape do Dugog Sela.

"Koncept je da imamo na zapadu, istoku, u centru i na jugu biciklističke magistrale koje su odvojene od ostalog prometa i koje su brže prometinice za bicikliste u gradu Zagrebu", naveo je Tomašević. istaknuo je da je prva dionica vrijedna 263.000 eura.

Tomašević je komentirajući rezultate poslovanja Zagrebačkog holdinga istaknuo da drugu godinu za redom posluje pozitivno, uz niti jedno poskupljenje cijena komunalnih usluga, unatoč inflaciji i dizanju plaća radnicima.

Tomašević je na konferenciji za novinare istaknuo da su zadovoljni rezultatima poslovanja za 2023. koje je Zagrebački holding danas objavio. Rekao je da je Holding nastavio program restrukturiranja i jako mu je drago da je nastavljen trend pozitivnog poslovanja, jer je godinama zaredom stvarao gubitke a sada ima trend pozitivnog poslovanja i rasta dobiti koji se bilježi još od 2022.

"U isto vrijeme u 2023. nije bilo ni jednog poskupljenja cijena komunalnih usluga građanima, unatoč inflaciji i tome što smo digli plaće radnicima u cijelom Zagrebačkom holdingu", istaknuo je Tomašević.

Pohvalio se i da su jedina županija koja nije digla cijenu domova za starije i nemoćne. Istaknuo je i da se Holding i dalje razdužuje, u 2023. neto dug u odnosu na 2022. smanjen je za čak 84 milijuna eura.

"Znači, ukupni dug koji nas je zatekao je smanjen samo u 2023. za 13,5 posto", istaknuo je Tomašević.

S ukupno 803,23 milijuna eura prihoda i 785,80 milijuna eura rashoda, Grupa Zagrebački holding je ostvarila neto dobit od 16,3 milijuna eura, što je za 15,9 milijuna eura veće ostvarenje nego 2022., a istovremeno, zarada prije kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosila je 92,1 milijun eura, što je za 35 posto više u odnosu na 2022.

Na pitanje novinara što je s dva automobila zatrpana prilikom odrona na odlagalištu otpada Jakuševec, Tomašević je rekao da dok ne dobiju izvješće Općinskog suda od vještačenja o uzroku odrona, ne mogu krenuti sa sanacijom i izvlačenjem automobila, a to očekuju vrlo skoro te su za to u Holdingu osigurali 7,5 milijuna eura. Vjeruju da će vještačenje pokazati određenu odgovornost privatnih subjekata, od kojih će se Holding onda naplatiti.

"Ponosni smo da smo i ove godine digli plaće i u Holdingu i u ZET-u i u Zagrebačkom velesajmu i prvi put nakon 20 godina u URIHO-u koji zapošljava preko 500 osoba, uglavnom s invaliditetom. Digli smo plaće i u Gradskoj upravi, u dječjim vrtićima, vatrogascima i u kulturnim ustanovama. Ne samo da poštujemo kolektivne ugovore nego uvijek pregovaramo u dobroj vjeri sa sindikatima da se unaprijede materijalna prava", istaknuo je Tomašević u povodu 1. svibnja.

Kao koordinator Možemo! ponovio je da sigurno ne mogu ići u Vladu s Domovinskim pokretom (DP), a nada se da može doći do većine, u najmanju ruku do konstituiranja Sabora koji bi omogućio izglasavanje nekih antikoruptivnih zakona. Smatraju i da predsjednik Sabora treba biti iz SDP-a, oporbene stranke koja je dobila najviše mandata, jer po kojoj logici bi to bio Ivan Penava iz DP-a.