Na društvenim mrežama ne jenjava rat hrvatskih političara. Točnije, rat između predsjednika Zorana Milanovića i HDZ-a, a koji se intenzivirao nakon Milanovićeve najave da će biti kandidat SDP-a za premijera. Uvrede i podbadanja pljušte na sve strane, a kako stvari stoje, prepucavanja ova dva fronta nastavit će se sve do dana izbora, a vjerojatno i nakon toga.

Hoće li kampanja za parlamentarne izbore 2024. godine svoditi na svađe na društvenim mrežama? Politički komentator Tomislav Stipić u razgovoru za Danas.hr kaže da su otkako postoje, društvene mreže promijenile izborne kampanje, jer su one postale idealni alat za doći do većeg broja ljudi u relativno malo vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se prije radilo po skupovima, štandovima i tako dalje, danas se može odraditi preko društvenih mreža“, kaže Stipić, dodajući da tu ipak postoji jedna ograda jer ljudi i dalje vole osobni kontakt koji se još uvijek i zadržao.

"To vidimo i po ovim prosvjedima koje će sada oporba održati, vidimo po skupovima koje imaju i HDZ i SDP. Naravno, kod HDZ-a je to uvijek malo grandioznije jer oni imaju organiziranije članstvo pa se to lakše može dovući“, rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Društvene mreže su postale mjesto sukobljavanja, vrijeđanja i difamacije, što se recimo na skupovima uživo ne događa, barem ne u tolikoj mjeri. Koliko će taj, nazovimo ga rat, utjecati na birače, rekao bih na ukupni broj birača neće puno“, pojašnjava.

"Oni koji su se već izjasnili ili u sebi znaju da će glasati za HDZ ili SDP ili neku drugu stranku, oni će to učiniti. No, s obzirom na to da je sada ulaskom predsjednika Milanovića izborna utakmica postala vrlo zanimljiva, ključ dobivanja ovih izbora bit će neodlučni birači“, rekao je Tomislav Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neodlučni su ključni

Komentirajući prve ankete koje su objavljene nakon Milanovićeve najave da ide na izbore, kaže da smo vidjeli da se smanjio broj neodlučnih birača te je sve otišlo na konto SDP-a.

No, Stipić ističe da tu treba biti oprezan jer se sve to odigralo prije nego se o svemu oglasio Ustavni sud. "Koliko će se tih neodlučnih birača vratiti u neodlučne, ili se možda odlučiti da glasaju za neku drugu opciju, to ne znamo. Odgovor na to pitanje dijelom bi nam mogle dati društvene mreže. Međutim, pitanje je koliko će društvene mreže u ovoj situaciji kada su postale pljuvačnica motivirati neodlučne“, kazao je Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra da su se same društvene mreže pretvorile u virtualne stupove srama gdje jedni druge izlažu, a zapravo najviše govore o sebi. "Kada bi se to zadržalo u granicama neke ironije ili neke humorne kritike, to bi bilo sve OK“, dodaje.

Komentirajući činjenicu da stranke ulažu dosta novaca u društvene mreže, Stipić kaže da oni čak ne žele toliko lajkove ili neku interakciju, već žele da ih ljudi vide. "Stranke još uvijek smatraju da ljudi podsvjesno misle da, ako vide da je netko sveprisutan na mrežama, je on moćan. I onda će glasati za njega. Međutim, to se promijenilo. To je prije bilo s plakatima – tko je imao više plakata, automatski je bio ozbiljniji, veliki, jaki. Što uopće ne mora ništa značiti“, kaže Stipić, a za primjer navodi kampanju za europske izbore Mislava Kolakušića koji je silan novac uložio u Facebook.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Međutim, nisam siguran da možemo uspoređivati situaciju prije pet godina i sada, puno se toga i u svijetu promijenilo. Ali stranke misle da će tako najlakše i najbrže doći do birača. I naravno da u tim biračima traže one neodlučne. I SDP i HDZ su svjesni da su njihovi birači njihovi birači, oni neće 'svingat' izbor. Neće sada netko tko je uvijek glasao za HDZ glasati za SDP i obrnuto. To se jednostavno neće dogoditi. No, stranke znaju da među svim tim ljudima koje targetiraju na društvenim mrežama nalaze neodlučni birači. I zbog toga im je to najlakši način, s obzirom da do svih ne mogu doći neposrednim kontaktom“, kaže.

Iako je Ustavni sud kazao kako predsjednik ne bi smio sudjelovati u predizbornoj kampanji u medijima i na skupovima, predsjednik zadnjih dana aktivno koristi Facebook, koji po hrvatskim zakonima nije reguliran kao klasični mediji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje hoće li Facebook biti Milanovićev zaobilazni kanal za dopiranje do javnosti, Stipić kaže da je predsjednik na Facebooku uvijek bio vrlo otvoren, pogotovo kada se s nekim obračunavao.

"Milanović je to radio kao Predsjednik RH. Je li to normalna komunikacija? Pa, najvjerojatnije nije. Ali puno ljudi će doći i reći da ih nije briga je li netko bezobrazan te da želi da ne krade javni novac, državu i tako dalje pa će lakše pregrmjeti nekoga tko je uličar, ali tko ga neće krasti. Tako puno ljudi razmišlja“, kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ti ljudi Milanoviću ne zamjeraju toliko njegov realno kočijaški rječnik. Kako kada, zna on biti i fin. Ali kada želi nekog udariti, onda koristi kočijaške metode“, kaže.

"S druge strane, pretpostavljam da sve što će Milanović sada komentirati na Facebooku, ticat će se isključivo nekih hrvatskih problema. A koja je ovlast ili dužnost hrvatskog Predsjednika? Njegova dužnost je da brine o državi i naravno da on u svakom trenutku smije progovoriti o pitanju ilegalnih migracija ili o pitanju nedovoljno dobrog korištenja EU fondova, ili o borbenoj spremnosti hrvatske vojske, to pogotovo ima pravo jer je i Vrhovni zapovjednik. Prema tome, jako teško će Ustavni sud moći ocijeniti da on krši upozorenje koje su oni dali ako se on preko Facebooka obrati građankama i građanima koji su ga nota bene birali, o nekim problemima koji te iste građane tište. On je Predsjednik republike, on je i pozvan da to radi“, kaže, dodajuću da ćemo vidjeti u sljedećim danima kako će se to razvijati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Osvanuli plakati stranaka u Dubravi

Prijetnja za HDZ

Dodaje i da je Milanović zadnjih dana bio puno pomirljiviji prema Ustavnom sudu. "Iako je puno puta znao reći da ne sluša komunikacijske stručnjake, očito su mu komunikacijski stručnjaci ili ljudi u njegovoj neposrednoj blizini, a možda čak i vrhuška SDP-a, zamolili da ne vrijeđa i ne ide na osobnu razinu jer to može naštetiti i njemu i SDP-u. Zapravo najprije SDP-u, a onda i njemu ako SDP ne dobije dovoljan broj mandata koji bi osigurali da Milanović bude mandatar za sljedeću Vladu“, ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da će se on sada malo smiriti, da će nastaviti preko Facebooka govoriti, odnosno progovarati o hrvatskim problemima i to će ga legitimirati kao kandidata u ovoj kampanji, iako to neće izrijekom nigdje spomenuti. Ali ljudi će itekako biti svjesni da on to sve govori isključivo s ciljem da postane premijer", kaže, dodajući da je on svoje napravio samo s tom najavom i nastavit će raditi s Facebook objavama.

"Ne smijemo zaboraviti da je ovo što se dogodilo nezabilježeno u hrvatskoj političkoj povijesti, ovakav šok da je on samo najavom i da neće sudjelovati u kampanji već sada nanovo zamiješao karte. Vrlo vjerojatno bi se moglo dogoditi da ta izborna utrka završi u njegovu korist“, rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam je li ikad itko to u hrvatskoj politici napravio i da mu je to na ovakav način uspjelo. Ako nastavi biti promišljen, ako se ne bude ta uputa od Ustavnog suda kršila niti od njega niti od SDP-a, mislim da je on nezaustavljiv. A HDZ se još uvijek traži i još uvijek ne znaju kako odgovoriti na prijetnju zvanu Zoran Milanović. Oni ne znaju je li bolje da ga spominju ili ne spominju. Ako ga spominju, onda riskiraju to što je neki dan riskirao Butković i najvjerojatnije se više neće dirati u Milanovića. Ako ga ne spominju, automatski mu daju prednost jer u očima drugih svi će misliti da su kukavice jer mu ne odgovaraju. Prema tome, Milanović je napravio apsolutni dar-mar za sve čimbenike na političkoj sceni u Hrvatskoj“, rekao je Tomislav Stipić u razgovoru za Danas.hr.