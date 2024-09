Na zagrebačke tračnice stižu novi tramvaji! Tomašević sve potpisao: 'Na ovome nećemo stati'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave društva Končar-Električna vozila Josip Ninić potpisali su utorak Ugovor o isporuci novih 20 niskopodnih tramvaja za ZET. Tomašević je najavio da je riječ o 20 dodatnih tramvaja, a uz njih je već 20 u proizvodnji, poručio je.

"Ovo će biti prvi novi tramvaji na zagrebačkim tračnicama nakon punih 15 godina, a prve očekujemo već do proljeća sljedeće godine. Uz to, Zagreb je jedan od rijetkih gradova koji tramvaje proizvodi u svom gradu od strane domaćeg proizvođača", istaknuo je Tomašević.

Ipak, istaknuo je: "na ovome nećemo stati, do kraja godine ZET će raspisati natječaj za 40 dužih niskopodnih tramvaja, vrijednosti oko 120 milijuna eura". Ukupno će to biti 200 milijuna eura ulaganja u nove tramvaje. Prema Tomaševićevim najavama, tramvaji koji očekuju Zagrepčane bit će moderni, udobniji i prilagođeni osobama s invaliditetom, a u jednom će se tramvaju moći voziti 115 putnika, rekao je to predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović.

"Tramvaji koji su postali i zagrebački simbol i jedan od tehnički najsloženijih hrvatskih proizvoda pravi su primjer sinergije lokalne zajednice i domaće industrije kojoj ćemo težiti i dalje", rekli su iz Končara.

