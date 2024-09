Tomašević još jednom 'nacrtao' kako misli osloboditi 5000 parkirališnih mjesta u centru

Ne stišava se rasprava oko novih pravila parkiranja koje već nego vrijeme najavljuje gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Sad su iz grada još jednom ponovili stavove i najavili kako će izgledati prilično dramatične promjene koje bi, prema procjenama iz grada, trebale osloboditi i 5000 parkirališnih mjesta.

U svom dopisu naveli su: "Povlašteni parking u Zagrebu desetljećima se dodjeljivao bez jasnih kriterija, uz puno nereda, netransparentnosti, nelogičnosti i kao politička usluga."

A potom su naveli izjavu Tomaševića: "Ova gradska uprava odlučila je raščistiti taj nered nizom mjera i diljem grada vratiti parkirna mjesta građanima. Samo u prvoj zoni nužno je ukloniti višak od čak oko 5 000 povlaštenih parkirnih karata u odnosu na broj parkirnih mjesta u prvoj zoni".

Nastavili su da u tu svrhu, grad je do sada na maksimalno tri parkirna mjesta ograničio terase ugostiteljskih objekata uz izjednačavanje s cijenom rezerviranog parkirnog mjesta. Na taj način diljem grada oslobođeno je 300 mjesta.

Odlučili su to i zorno pokazati pa su poslali fotografije prije i poslije uklanjanja ili ograničavanja terasa. Jedna od njih pokazuje stanje u Ulici Kneza Višeslava gdje navode da se ograničavanjem terase može osloboditi od jednog do pet parkirališnih mjesta.

Prije:

Poslije:

Na slici niže vide se i primjeri Draškovićeve ulice i Ulice B. Kašića s prikazom prije (gore) i nakon ograničavanja terasa (dolje).

Također, odlukom Gradske skupštine provodi se revizija rezerviranih parkirnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte.

"U petak su prestala vrijediti sva dosadašnja rješenja za rezervirana parkirna mjesta i počinje njihovo izdavanje po novim strožim uvjetima. Na taj način do kraja rujna oslobodit ćemo 300 rezerviranih parkirnih mjesta, a do kraja godine oko 500 mjesta", dodao je gradonačelnik.

"Grad uvodi i parkirališne blokove kako bi se oslobodila dodatna mjesta za stanare. U javnom savjetovanju, koje nije bilo obavezno, no Grad je želio čuti prijedloge građana, zaprimljeno je 320 prijedloga, koji se pažljivo razmatraju kako bi neki bili uvaženi i konačni prijedlog koji će biti usvojen u listopadu bio što bolji", navode u dopisu.

Osim ove tri ranije predstavljene mjere, Grad Zagreb uvodi još četiri mjere s ciljem oslobađanja dodatnih parkirališnih mjesta, koje su dijelom proizašle iz prijedloga građana za vrijeme javnog savjetovanja o parkirališnim blokovima.

"Prva od njih je ukidanje mogućnosti kupnje povlaštene parkirališne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, a kojih je 580. Druga je produljenje vremena naplate u 1. zoni kako bi stanari centra lakše našli parking, koja bi od ponedjeljka do subote bila do ponoći, a nedjeljom do 15 sati. Tu je i mjera vezana uz podizanje cijene zauzeća parkirnih mjesta zbog radova, osim radova obnove od potresa", navode iz Grada.

Dodaju i ovo: "Zauzeće se do sada naplaćivalo po cijeni od 16 eura mjesečno zbog čega je dio građevinskih tvrtki zauzimao parkirna mjesta i u razdobljima višemjesečnog zastoja u radovima. Postrožit će se i kontrola ograničenja vremena parkiranja na maksimalno dva sata u prvoj i tri sata u drugoj zoni, čime će se postići veća rotacija te će se osloboditi više parkirališnih mjesta za stanare."

Tomašević je završno naveo: "Uz same mjere na postojećim parkirnim mjestima, Grad Zagreb je pokrenuo postupak za izgradnju javne podzemne garaže u Klaićevoj ulici. Odabran je projektant za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Projektnim zadatkom predviđena je izgradnja garaže s 800 parkirališnih mjesta".