Tivat je ponovno pokazao posebnu energiju: Održan treći Game Changer Montenegro Festival

Game Changer Montenegro Festival 2026. nije bio samo konferencija – bio je višednevno iskustvo koje je spojilo razgovore o budućnosti, inovacije, zajednicu, sport i jedinstvenu festivalsku energiju Tivta i crnogorskog primorja. Uz dosad najbogatiji konferencijski program u dvije dvorane, o kojem više možete pročitati ovdje, a koji je okupio više od 300 sudionika iz svijeta tehnologije, poslovanja, ulaganja, turizma i inovacija, festival je nastavljen sadržajima koji su dodatno proširili njegovu misiju – povezivanje ljudi, ideja i novih generacija lidera.

Poseban trenutak festivala bila je treća dodjela nagrada Game Changer Montenegro, priznanja koja prepoznaju projekte, tvrtke i pojedince koji kroz tehnologiju, inovacije i društveni utjecaj stvaraju promjene u regiji pred 250 uglednih gostiju.

U kategoriji Next Gen Project of the Year nagradu je osvojio Crnogorchi Project – Bild Studio, uz podršku Sotheby’s Montenegro, kao primjer inovativnog pristupa koji povezuje kreativnost, tehnologiju i novu generaciju projekata.

Priznanje Innovation Company of the Year pripalo je tvrtki Five Group, uz podršku BMW-a/Voli Motorsa, za doprinos razvoju inovativnih poslovnih rješenja.

Foto: Game Changer

Za doprinos digitalnoj zajednici nagradu Social Media Creator of the Year dobio je Ilija Erkić – Crnogorski vodič, uz podršku ZYN-a.

U području održivih tehnologija priznanje Ecotech Progress of the Year pripalo je projektu Vatrogon BOBOT 3.14, uz podršku Tikveš Wineryja.

Nagrada Trading Platform Award, uz podršku Superteam Balkana, pripala je projektu Paidt MNE, dok je priznanje Tech Voice of the Year, uz podršku Ministarstva turizma Crne Gore, dobio Filip Šoć, osnivač MFF-a.

Poseban segment nagrada bio je posvećen društvenoj odgovornosti i ravnopravnosti pa je priznanje Women Equality Award, uz podršku Nestléa, dodijeljeno Asocijaciji liderki Crne Gore.

U području kibernetičke sigurnosti nagradu Cybersecurity Project of the Year, uz podršku Aerodroma Crne Gore, osvojio je Skenify, dok je priznanje TravelTech Project of the Year, uz podršku Turističke organizacije Tivat, pripalo projektu Inovul – pametnom sustavu za privezivanje brodova.

Foto: Game Changer

Nagrada AI Project of the Year, uz podršku Kings Fountain Dedinja, dodijeljena je projektu Deepmark – PatchMark – autorizacija zvuka, dok je priznanje MedTech Project of the Year, uz podršku Technogyma, pripalo tvrtki One AI.

U kategoriji hrane i novih poslovnih modela priznanje Food Startup Project of the Year, uz podršku Porto Montenegra, osvojila je Montenegrina, dok je nagradu FinTech Project of the Year, uz podršku Mastercarda, dobio projekt Digitalni kiosk/Business Integration.

Za start-up koji je obilježio godinu priznanje Startup of the Year, uz podršku MTEL-a, pripalo je projektu Zuno Games.

Najveće regionalno priznanje, West Balkans Tech Company of the Year, uz podršku Game Changera, dodijeljeno je tvrtki mBrainTrain kao potvrda značaja inovacija koje nastaju u regiji i imaju globalni potencijal.

Foto: Game Changer

Vrhunac festivala bila je završna večer Black Velvet Affair, ekskluzivni događaj koji je u elegantnom i profinjenom ozračju zaokružio ovogodišnje izdanje Game Changer Montenegro Festivala.

U jedinstvenoj atmosferi spoj luksuza, povijesti i suvremenog dizajna dobio je posebnu dimenziju kroz ambijent stare podmornice, koja je postala spektakularna kulisa jednog od najposebnijih događaja festivala.

Black Velvet Affair donio je drukčiji doživljaj – večer posvećenu povezivanju gostiju, partnera, lidera i prijatelja festivala, uz prepoznatljiv Game Changer potpis koji spaja inovaciju, estetiku i iskustvo.

Dio festivalskog programa bio je i prvi Game Changer Open, ženski padel turnir organiziran u suradnji s Asocijacijom liderki Crne Gore, koji je festivalu donio potpuno novu energiju.

Foto: Game Changer

Na terenima Luštica Baya okupilo se osam ženskih parova koji su se borili za prvo mjesto, u ozračju sportskog duha, zajedništva i povezivanja žena liderica iz različitih područja.

Uz more, mediteranski ambijent i odličnu energiju sudionica, Game Changer Open pokazao je da festival nije samo prostor za razgovore i ideje, nego i mjesto na kojem se grade zajednice i stvaraju nova poznanstva.

Kroz konferenciju, dodjelu nagrada, sportski program i završnu elegantnu večer, Game Changer Montenegro 2026. još je jednom potvrdio da budućnost nije samo tema razgovora – ona je iskustvo koje nastaje kada se spoje ljudi, ideje i mjesta.

Tivat je ponovno pokazao svoju posebnu energiju – mjesto gdje se susreću Mediteran, tehnologija, ulaganja i nova generacija lidera. Sljedeće postaje? Zagreb, Venecija i Ljubljana, ostanite uz nas!