TEVA preslaguje Plivu: 'Razmatra se prodaja jednog dijela kompanije. Ali ne pod svaku cijenu'

Nedavno je informacija o trenutačnoj nedostupnosti jedne vrste antibiotika, kojeg proizvodi Pliva, izazvala pomutnju u javnosti. U prvom dijelu velikog intervjua predsjednik Uprave Plive Mihael Furjan otkrio je ima li mjesta zabrinutosti te kakva je budućnost proizvodnje lijekova.

U drugom nastavku Furjan je otkrio o najava prodaje dijela Plive te o budućnosti tvrtke.

Pamti se nekoliko prodaja Plive, a od početka godine unutar Plive prodajete neke svoje dijelove. Zašto se prodaju i u kojoj je fazi prodaja?

Imamo manje od 400 zaposlenika u diviziji koju nazivamo TAPI, to je proizvodnja aktivnih supstanci i tu radi otprilike10 % zaposlenika u Hrvatskoj. Dio je to strateškog restrukturiranja, TEVA bi na globalnoj razini željela izdvojiti TAPI u posebnu diviziju, što je trenutačno u tijeku.

Razmatra se prodaja, ali o tome zasad ne možemo detaljnije govoriti. Postoji interes za kupnju i vjerojatno će taj dio Plive u budućnosti biti prodan. Smatramo da je Pliva jedan od značajnih dijelova TEVE, a proizvodnja aktivnih supstanci u Hrvatskoj jedan od važnijih dijelova TAPI-ja, te vjerujemo da će taj dio imati dobru budućnost u okviru posebne divizije.

Više pažnje u javnosti izazvalo je to što je TEVA zaustavila razvoj aktivnih supstanci u Zagrebu, gdje je bilo zaposleno oko 130 ljudi, te je objavljena vijest o najavljenim otkazima. No, od tih zaposlenika, njih više od 80 prešlo je u druge dijelove Istraživanja i razvoja. U Zagrebu je otvoren novi centar izvornosti u okviru kojeg se radi na razvoju inovativnih i kompleksnih generičkih lijekova posvećen razvoju molekula koje se proizvode kemijskom sintezom. Najveći dio naših ljudi prebačen je u novoformirani odjel.

Oko 20 ljudi prebačeno je u druge dijelove kompanije, dok je svega manji broj ušao u proces restrukturiranja. Većinom su to stariji zaposlenici kojima je bilo atraktivno uzeti otpremninu znarnoga iznosa. Istovremeno, ove godine smo zaposlili više od 200 ljudi te će Pliva i na kraju ove godine imati veći broj zaposlenika nego što je imala početkom godine.

Pregovarate li o tome da se proizvodnja ne ugasi u diviziji koju prodajete?

Sigurno se neće ugasiti i nitko neće kupiti da bi nešto gasio. To je jedan od najvrednijih dijelova TAPI-ja, a proces razdvajanja će se završiti brzo, u idućih nekoliko mjeseci. Prodaja bi se mogla završiti ako bude zainteresiranih kupaca koji će platiti očekivanu cijenu, i to bi se moglo realizirati u prvom kvartalu sljedeće godine.

No, TEVA neće prodavati po svaku cijenu jer je to poslovanje profitabilno. Naš izazov je strateško preusmjeravanje prema inovativnim lijekovima, gdje je konkurencija manja.

Imate li dovoljan bazen radnika ili morate uvoziti radnu snagu?

Gotovo 60 posto naših zaposlenika visoko je obrazovano, većinom dolaze kao studenti ili diplomanti hrvatskih sveučilišta, a neki naši djelatnici su i profesori na fakultetima. Nemamo problema s priljevom mladih, talentiranih ljudi. Ipak, primijetili smo nešto veću fluktuaciju ljudi od tri do četiri posto godišnje.

Nekada je fluktuacija bila manja - jedan do dva posto. Na slabije plaćenim radnim mjestima nekada je bilo stotinu kandidata na natječaju, a danas ih bude manje. Vidimo da je situacija izazovnija no još ne zapošljavamo masovno strane radnike. Imamo tek desetak kolega iz drugih zemalja , većinom iz EU-a. Nadamo se da ćemo i u budućnosti zadržati ovu situaciju, no ako budemo prisiljeni, zapošljavat ćemo i strane radnike kako bismo zadržali proizvodnju naših lijekova.



S obzirom na vašu proizvodnju, što vidite od čega se u Hrvatskoj najviše boluje?

Troši se veoma mnogo lijekova za snižavanje temperature i protiv bolova, a to su lijekovi bez recepta. Kada govorimo o lijekovima na recept, najviše se koriste lijekovi za liječenje kardiovaskularnih bolesti, a velika je i potrošnja lijekova za liječenje bolesti središnjeg živčanog sustava. To su segmenti s najvećom potrošnjom ako gledamo broj tableta i volumen.

Financijski, najveći su potrošači onkološki lijekovi, odnosno lijekovi za liječenje tumora, i na njih ide najveći dio budžeta za lijekove iako je količinski njihova potrošnja manja.

Hoće li se ikada ponoviti uspjeh Plive kao što je to bilo sa Sumamedom?

Trenutačno imamo više od 400 zaposlenih u organizaciji Istraživanja i razvoja i više od 200 istraživača te vjerujem da će u budućnosti biti inovativnih lijekova iz Zagreba. To je nova strategija TEVE. Istraživački institut tj. zgrada na Črnomercu je naša, iako se povremeno špekulira da je prodana, ali u gruntovnici se može provjeriti da je u našem vlasništvu.

Imamo velike timove koji rade na razvoju aktivnih supstanci i formulacijama gotovih proizvoda te u analitičkim laboratorijima. Radimo i na inovativnim molekulama.

Zagreb je dao velik doprinos u razvoju lijekova s dodanom vrijednošću, kao što su kompleksni generici koji se registriraju hibridnom procedurom. Imamo ekspertizu u razvoju, od peptida do injekcija s produženim djelovanjem, a zagrebačka se lokacija primarno fokusira na razvoj sterilnih oblika.

Ponosni smo na razvoj kombinacije lijeka i uređaja – danas proizvodimo brizgaljke, štrcaljke i penove. Javnost ne zna koliko je kompleksna proizvodnja u Zagrebu, a ponosni smo što je Zagreb jedan od najkompleksnijih lokacija, ne samo u razvoju nego i u proizvodnji jer se količinski otprilike desetina svih Tevinih lijekova proizvodi kod nas. TEVA ima 40-ak proizvodnih lokacija, a Zagreb je zaista jedna od najvažnijih.

Znači li to da Pliva dobro posluje?

Pliva dobro posluje, iako ne objavljuje svoje rezultate, već su oni dio konsolidiranih rezultata grupe. Naši su prihodi lani porasli za 11 % te smo najveća proizvodna i izvozna kompanija u Hrvatskoj. Imali smo nešto nižu dobit jer su nam troškovi znatno rasli, ali ponosni smo što kontinuirano investiramo i zapošljavamo.

U posljednjih 10 godina gotovo smo udvostručili broj zaposlenih i sada nas je više od 3.000. Kontinuirano rastemo, a u farmaceutskoj industriji rastu prihodi zahvaljujući novim proizvodima i većim volumenima, a cijene kontinuirano padaju ili stagniraju. Ponosni smo na velik broj novih proizvoda i na naše kolege u Istraživanju i razvoju, ali i na brojne druge naše eksperte.

Ove ćemo godine proizvesti više od 7 milijardi tableta, što je dovoljno za dvije Hrvatske.

Imamo velika ulaganja u proizvodnju sterilnih lijekova, gdje smo lansirali velik broj novih proizvoda, primarno za američko i europsko tržište. Također imamo centar dijeljenih aktivnosti gdje radi gotovo 700 ljudi, u našem je financijskom centru zaposleno više od 300 ljudi, a u informatici imamo oko 250 zaposlenih.

Ako gledamo informatičke tvrtke u Hrvatskoj, samo sedam ili osam njih ima više zaposlenih informatičara nego što mi imamo.

Pliva se razvija u svim segmentima – od razvoja i proizvodnje do prodaje i centara dijeljenih aktivnosti - u čemu smo postali centar izvrsnosti za brojne zemlje u Tevi.