Utjecaj anticiklone slabi, tlak pada, ali nam i dalje sa zapada pritječe topliji i vlažniji zrak uz južinu, ispred poremećaja sa sjeverozapada kontinenta koji će tek za vikend stići do naših krajeva. Do tada bez većih promjena.

Danas opet prolazno oblačnije jutro i prijepodne, na moru i područjima uz njega tmurnije uz veću vjerojatnost za vrlo malo kiše, prije svega u Lici i na širem riječkom području. Puhat će slab do umjeren, u gorju jak jugozapadnjak mjestimice s olujnim udarima, a na Jadranu slabo do umjereno jugo, osobito na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, osobito u sjevernijim krajevima. Ostaje iznadprosječno toplo s temperaturom između 17 i 19 °C, ali i razmjerno vjetrovito uz umjeren i jak, u okolnom gorju na udare i olujan jugozapadnjak. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčanije, ali i malo vjetrovitije nego jučer. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a temperatura između 17 i 19 °C.

U Dalmaciji promjenjivo - uz obalu i na otocima više sunca, dok će oblačnije biti u zaleđu te na južnom i sjevernom kraju regije. Jugo slabo do tek ponegdje umjereno, u jačanju navečer i u noći na četvrtak. Temperatura bez veće promjene, između 14 i 17 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno oblačno, češća sunčana razdoblja moguća su na otocima i samo dijelu obale. U gorju umjeren i jak jugozapadnjak s olujnim udarima, na moru slab do umjeren južni vjetar koji će jačati navečer. Temperatura na cijelom području od 10 do 15 °C.

PROGNOZA ZA KOPNO

U kopnenim predjelima iznimno toplo uz izraženu južinu ostaje sve do sredine vikenda, kada će malo osvježiti, ali i dalje temperatura ostaje iznad prosjeka. Idući dani tako sve oblačniji uz sve vjerojatniju kišu, osobito u nedjelju kada prolazno može i zagrmjeti. Početkom novog tjedna postupan prestanak oborina.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu i područjima uz njega sve vjetrovitije. Za vikend jako i olujno jugo s orkanskim udarima, puno kiše, u nedjelju i pljuskova praćenih grmljavinom. Novi tjedan donosi promjenu… oborine će prestajati, jugo slabjeti i zapuhat će bura, s kojom će biti i sunčanije.