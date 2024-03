I dalje smo na prednjoj strani prostranog ciklonalnog polja koje zahvaća zapad kontinenta. U tom južnom strujanju za vikend nam pristiže vrlo topao zrak, dok će nas poremećaji uglavnom zaobilaziti. Ali također, zbog velike razlike u tlaku, u našim prostorima je i vrlo vjetrovito. Tako ujutro i prijepodne na moru jugo dodatno jača pa će ponegdje biti olujno.

Na kopnu pak vjetar slab do umjeren južni, u gorju s jakim udarima. Bit će pretežno vedro, a jutarnja temperatura slična današnjoj - na kopnu oko 8 stupnjeva, duž obale i na otocima od 12 do 16 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, samo povremeno s umjerenom naoblakom, ali ostaje uglavnom suho.

Temperatura nekoliko stupnjeva viša od jučerašnje - oko 25 stupnjeva. Dakle iznimno toplo za doba godine uz slab do umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadnjak i južni vjetar. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tek ponegdje samo visoki oblaci, ali oni neće pokvariti dojam sunčanog i toplog vremena. Ovo će i danas biti najtopliji dio zemlje - do čak 28 stupnjeva uz slab do umjeren južni vjetar.

U Dalmaciji pretežno sunčano, samo na sjeveru kasno poslijepodne moguće malo oblaka. Temperatura slična jučerašnjoj - oko 21 stupanj, samo u zaleđu malo viša. Ali uz jako i olujno jugo, ponegdje čak s orkanskim udarima, činit će se svježije. Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjiva naoblaka te postoji mala vjerojatnost za tek ponegdje slabu kišu. Puhat će jako i olujno jugo, a u gorskim predjelima umjeren do jak jugozapadnjak i južni vjetar. Temperatura posvuda od 19 do 23 stupnja, u gorju lokalno i viša.

PROGNOZA ZA KOPNO

Za blagdane na kopnu djelomice sunčano i iznadprosječno toplo uz umjeren do jak jugozapadnjak. Za Uskrs promjenjiva naoblaka te može pasti malo kiše, uglavnom samo u gorskim područjima. Pogoršanje potkraj ponedjeljka - nova kiša, lokalno i grmljavinski pljuskovi te će malo osvježiti, ali bit će samo manje toplo. U utorak još mjestimična kiša, a potom stabilnije i sunčanije.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu vrlo vjetrovito uz jako i olujno jugo, ponegdje čak s orkanskim udarima. U nedjelju malo kiše moguće samo na sjevernom Jadranu, a potom u ponedjeljak jače pogoršanje, kiša, lokalno moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Stabilnije, sunčanije i mirnije od srijede dok se temperatura neće značajnije mijenjati.