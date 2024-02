Da se još uvijek kalendarski i klimatološki nalazimo u zimi podsjeća nas razmjerno hladno jutro na kopnu. No, dnevna temperatura ostaje iznad prosjeka za ovo doba godine, gotovo prava proljetna, primjernija travnju. Ostaje i razmjerno stabilno u polju anticiklone, a frontalni poremećaji samo će nas okrznuti u danima vikenda i početkom idućeg tjedna.

ČETVRTAK

Ujutro i prijepodne u unutrašnjosti oblačnije. No, suho, ali zbog tih oblaka će minusi, kao i mraz biti nešto rjeđa pojava. Ponegdje je samo po kotlinama gorske i središnje Hrvatske moguća kratkotrajna magla, kao i uz zapadnu obalu Istre. Duž ostatka Jadrana vedrina, još u Dalmaciji slaba do, na jugu i prema otvorenome, umjerena tramontana. Najniža temperatura uz more od 5 do 10 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima smanjenje naoblake. Bar nekoliko sunčanih sati, manje možda oko Podravine. Vjetar slab, a temperatura slična ili malo viša, bit će oko 14 stupnjeva, lokalno 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u početku još kratko povećana naoblaka prema sjeveru, a zatim barem djelomice sunčano. Temperatura malo viša od današnje, bit će između 13 i 15 stupnjeva, a i činit će se malo ugodnije, osobito u Posavini.

U Dalmaciji obilje sunca pa i vedrine, a tek će prema otvorenome moru i na otocima biti slabog, rijetko umjerenog sjeverozapadnjaka. Dakle, ugodno toplo, ponegdje čak 17-18 stupnjeva, kao da smo usred travnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Temperatura posvuda oko 15-16 stupnjeva, niže samo u najvišem gorju i uz zapadnu obalu Istre gdje još može biti zaostalih niskih oblaka.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti se nastavlja dnevna iznadprosječna toplina uz najviše sunca u petak, ali u nizinama nakon jutarnje magle. Od vikenda više oblaka, past će tek manja količina kiše i to ne posvuda, uglavnom sporadično u noći na nedjelju, a zatim opet izglednije početkom idućeg tjedna. Od ponedjeljka će biti i malo svježije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u petak i subotu postoji mogućnost za ujutro kratkotrajnu sumaglicu ili maglu, osobito na sjevernom dijelu oko Istre. Od subote prolazno moguća povećana naoblaka, a s njom postupno raste i vjerojatnost za mjestimičnu kišu, izgledniju početkom idućeg tjedna. No, čini se samo u malim količinama. Temperatura bez veće promjene.